Reindustrializar Baleares es una de las máximas de los políticos de las Islas desde hace años y para Marga Prohens, el ejemplo a seguir es el de Málaga. «Un modelo de éxito» al que se podrá aspirar si los Fondos Europeos Next Generation «se utilizan con cabeza». Y según la presidenta del PP balear, esto será posible si hay consenso político y, sobre todo, si el sector privado es protagonista de estos cambios.

Hace 20 año, el modelo de ciudad de Málaga sufrió una «crisis severa». El Ayuntamiento lo solucionó otorgando a las empresas un papel protagonista en las decisiones económicas. Un sistema que dos décadas después «ha convertido a la ciudad en un referente». Ha trasformado el modelo productivo, la oferta cultural y universitaria, el entorno, «absolutamente todo». «No se puede reindustrializar sin las industrias y en Baleares necesitamos que las empresas participen el debate sobre modelo económico», ha señalado Prohens.

La colaboración público-privada no es nueva y los Fondos Europeos son una oportunidad para explorar esta vía en las Islas. Al fin y al cabo, «Armengol ha demostrado que su modelo intervencionista no funciona». En este sentido, Prohens ha criticado que la presidenta del Govern no dialogue ni busque el consenso. «Está obcecada» en lo que llama Mesa del Pacto de Reactivación y «la realidad es que incluso los miembros de esta mesa se quejan de la falta de información».

No hay que olvidar que los proyectos que el Govern tiene hasta 2023, año de elecciones, para comprometer los proyectos que se ejecutarán hasta 2026. Se puede dar la circunstancia de que el PP gobierne y deba poner en marcha un Plan de Inversiones «aprobado unilateralmente por el PSOE». Una cuestión que preocupa en el sector productivo. Precisamente, el Cercle d’Economia de Mallorca ha pedido que se llegue a un acuerdo en torno a las inversiones, «ya que no es cosa de una legislatura, sino del futuro de Baleares».

Gràcies per rebren’s @ppbalears @MargaProhens, @a_costacosta.

Insdistim en la necessitat de confeccionar un Pla Estratègic per les Illes Baleares, consensuat amb tots els grups per assegurat la seva viabilitat. https://t.co/IZvUZquyXp — el Cercle (@cerclemallorca) September 27, 2021

Con el objetivo en mente de ofrecer un proyecto para reindustrializar Baleares, el PP constituyó hace unas semanas un grupo de expertos. Profesionales del ámbito público y el privado conocedores de la gestión y fiscalización de Fondos Europeos. Un grupo que ha desarrollado un extenso plan de inversiones «que puede llegar al nivel de proyectos específicos». Eso sí, con la mirada siempre puesta en el ejemplo de Málaga.

Cinco ejes principales

La propuesta del PP empieza con la Transición energética y el impulso a los gases renovables y la gestión de biomasa. Prohens ha planteado que en lugar de apostar únicamente por el hidrógeno «como hace el Govern», las Islas también exploren otras opciones como el biometano y los gases sintéticos.

El segundo eje es una apuesta por las telecomunicaciones y la red 5G. La pandemia ha cambiado muchas dinámicas laborales y el teletrabajo se ha convertido en una realidad, un campo en el que Baleares puede entrar a competir. «El buen clima de las Islas y la calidad de vida que ofrecen son un activo importante que si lo explotamos bien, puede servir para atraer a teletrabajadores o empresas tecnológicas».

El tercer es la economía azul y el ciclo del agua, para lograr la descarbonización del mar. Al final, las Baleares son un conjunto de islas con unos hábitats marinos que se deben proteger y un sector náutico y pesquero que se puede desarrollar. Por ello, Prohens ha planteado que este sector se dirija hacia la sostenibilidad y la biotecnología. En cuanto al ciclo del agua, ha destacado que para nada es eficiente y que problemas como los de las depuradoras deben acabar.

La presidenta del PP ha recordado que en su partido están orgullosos de que el turismo sea el principal motor económico de Baleares. Sin embargo, ha reconocido que hace falta modernizarlo e invertir en zonas maduras como la Playa de Palma. Por ese motivo, ha anunciado que si gobierna, recuperará la Ley General Turística de 2012 que hizo Jaime Martínez.

Prohens ha concluido defendiendo la formación profesional de los sectores estratégicos. De esta forma, los jóvenes podrán prepararse para dar las necesidades del mercado laboral.