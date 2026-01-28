Un profesor separatista jubilado denuncia a una cajera de Leroy Merlin en Mallorca por no hablarle en catalán

El lingüista independentista y profesor retirado de Filología Catalana de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Gabriel Bibiloni, ha denunciado ante la dirección general de Consumo del Govern balear una supuesta vulneración de sus derechos lingüísticos, tras asegurar que una cajera de Leroy Merlin en Mallorca se negó a atenderle si no se expresaba en español.

En la red social X este profesor independentista ya jubilado publicaba lo que le había sucedido en un establecimiento de la cadena francesa ubicado en Marratxí: «Una cajera de @leroymerlin me dice que no me entiende y que no me atiende si no le hablo en español. Presenté una demanda en la oficina de la Dirección de Consumo del Govern balear. Una mañana perdida porque su sede electrónica no funcionaba. Consumo se dirige a Leroy diciendo que puede presentar alegaciones».

Una caixera de @leroymerlin_es em diu que no m’entén i que no m’atén si no li parlo en 🇪🇦. Present una demanda a l’oficina de la Direcció de Consum, Govern Balear. Un matí perdut perquè la seu electrònica no funcionava. Consum s’adreça a Leroy dient que pot presentar (continua) — Gabriel Bibiloni (@bibiloni) January 27, 2026

Según Gabriel Bibiloni, las alegaciones que presentó la compañía francesa consistieron en que le «llamaron y pidieron disculpas». «Consumo me dice que tengo diez días para presentar alegaciones contra las alegaciones. Resumen: como no hay sanciones legales previstas, esto debe acabar en nada y en pérdida de tiempo», apostilla.

Por ello, la conclusión que saca este lingüista independentista es que «los consumidores de Baleares estamos totalmente desprotegidos en nuestros derechos y sometidos a los abusos de empresas» afirma, como si en Baleares no hubiera dos lenguas oficiales, catalán y el español.

Poco le importa esta cuestión a este ex profesor universitario, que defiende abiertamente la existencia de los Països Catalans, que insta a modo de conclusión a separatistas y resto de población de las Islas de este corte y condición a imitarle. «Toda agresión lingüística debe ser denunciada con la máxima difusión en las redes sociales y donde sea posible».

La reacción a esta denuncia contra la cajera de Leroy Merlín no se hizo esperar. La más contundente ha sido la del diputado en el Congreso de Vox, Jorge Campos, al que tiene bloqueado en X el citado separatista Bibiloni.

«Este catalanista de Mallorca, gracias a los sucesivos gobiernos autonómicos, es el artífice de la catalanización de la toponimia de Baleares, eliminando nuestra toponimia histórica y tradicional. Así como se inventó la toponimia, ahora se inventa persecuciones. No le puedo decir que opino sobre su señalamiento al más puro estilo nazi, porque me ha bloqueado. Pero, si queréis, podéis trasladarle vuestra opinión».