A prisión por asaltar a mujeres en paradas de bus de Palma y robarles el móvil: «No chilles o te mataré»

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre que se dedicaba a acometer a mujeres en paradas de autobuses de Palma y robarles el teléfono móvil con suma violencia y bajo graves amenazas de muerte. «No chilles o te mataré», le llegó a espetar a una víctima que estaba presa del miedo.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional abrió una investigación tras registrar dos robos con el mismo modus operandi. Todas las víctimas eran mujeres que fueron abordadas mientras usaban su teléfono móvil en la parada de autobús.

El primero de los robos de produjo el pasado 26 de diciembre sobre las 14:20 horas en la calle Felicià Fuster de Palma. La víctima estaba esperando el transporte público hasta que un joven le preguntó por el tiempo de llegada del bus. Instantes después, el individuo la abordó por la espalda para quitarle el teléfono móvil.

En un primer momento, la víctima se resistió y se inició un forcejeo que acabó con la mujer en el suelo. Posteriormente, el asaltante comenzó a golpearle su rostro y cabeza a base de puñetazos y amenazándola con que no pararía de golpearla hasta que le entregara el terminal.

Ante los continuos golpes y el daño sufrido la mujer optó por soltar el teléfono, mientras que el ladrón del lugar a bordo de un vehículo. La víctima pidió ayuda y tuvo que ser asistida en un centro médico por las heridas sufridas.

El segundo robo se produjo al día siguiente, sobre las 06:00 horas, en una parada de autobús de la calle Manacor. La víctima también estaba haciendo uso de su móvil hasta que el ahora detenido le abordó por detrás de la marquesina de forma sorpresiva y le arrebató el teléfono de la mano.

La mujer, presa del miedo, se puso a gritar y el asaltante reaccionó de forma violenta propinándole un puñetazo en la cara y golpeándole en la cabeza con el terminal sustraído mientras le decía «no chilles o te mataré».

Tras el altercado, la víctima pidió auxilio en un bar cercano donde los clientes le ayudaron comprobando como el ladrón había huido a bordo de un vehículo. Varios ciudadanos solicitaron la presencia de una ambulancia que trasladó a la víctima a un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas.

Tras todos estos hechos, el Grupo de Policía Judicial del distrito centro inició las pesquisas para el total esclarecimiento de los hecho. Tras varias gestiones, los agentes pudieron identificar al presunto autor. Del mismo modo comprobaron como el mismo estaba relacionado con un robo con fuerza en interior de vehículo ocurrido en el intervalo de los dos robos con violencia, donde se sustrajo efectos y se produjo daños considerables.

Una vez con la identificación plena del presunto autor, se establecieron diversos dispositivos para su localización, ya que el hombre se encontraba en paradero desconocido. Finalmente una patrulla de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó al hombre sobre las 05:30 horas del pasado sábado en el paseo marítimo de Palma y procedió a su detención.

El presunto autor pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional.