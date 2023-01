La cadena hotelera Meliá Hotels International afronta el año 2023 con «prudente optimismo» después de un 2022 en el que sus fortalezas han permitido anticipar en al menos un año la recuperación del negocio. Este 2023 espera que sea el año de la «recuperación total» y tiene previsiones de llevar a cabo al menos 25 aperturas en 14 países, «dando especial importancia a la cuenca mediterránea».

El vicepresidente y consejero delegado de la cadena hotelera, Gabriel Escarrer, presentó este miércoles en la feria turística internacional Fitur 2023, que se celebra esta semana en Madrid, la visión estratégica de la compañía y sus perspectivas de crecimiento para 2023, donde seguirá priorizando sus fortalezas en innovación de marcas y experiencias, liderazgo vacacional, digitalización, expansión internacional y sostenibilidad, «claves de la resiliencia demostrada por la compañía durante el último año».

El directivo se marca como objetivo abrir una media de 30 o 35 hoteles al año y confía en conseguir cerrar el ejercicio con un Ebitda de 400 millones en 2022, tal y como avanzó en verano.

A pesar de los condicionantes geopolíticos y económicos, Escarrer ha señalado que la demanda de viajes, que se disparó tras las restricciones por la pandemia, «habría resistido al temor de la recesión, acelerando así el ritmo de recuperación del negocio», recoge la agencia Europa Press.

Como retos pendientes, Escarrer se ha marcado el de «impulsar la mejora de los márgenes operativos lastrados por el covid y por la inflación», atraer y retener talento, así como la consolidación en el ámbito de la sostenibilidad en todas las facetas del negocio.

Meliá Hotels International ha seguido apostando este año por la innovación de marcas y producto ante la creciente demanda de experiencias lifestyle. En este sentido, Escarrer presentó las dos nuevas marcas del grupo creadas en 2022.

Por un lado, Falcon’s Resorts by Meliá, un concepto innovador que combina hotel, parque temático, comercial y de ocio de vanguardia, y que ya tiene su primer establecimiento en República Dominicana.

Por otro lado, Zel, fruto de una joint venture con el tenista Rafael Nadal, que se posiciona como marca de estilo 100% mediterráneo y que, tal y como ha anunciado hoy Escarrer, abrirá su primer hotel este verano en Mallorca, fruto de la renovación del actual INNSiDE Cala Blanca (Palmanova).

En el ámbito de la digitalización, el consejero delegado de Meliá ha subrayado el lanzamiento de la nueva melia.com (que ya concentra más del 40% de las ventas totales) y la creación de Meliá Escapes como respuesta a los nuevos modelos de consumo más digitales.

Esta última es una plataforma gestionada por Meliá y Logitravel, que ofrece al usuario la posibilidad de adquirir paquetes de estancia y vuelos, además de contratar experiencias y servicios adicionales de viaje.

25 aperturas en 14 países

A lo largo de 2022, Meliá abrió un total de 32 hoteles, con 7.500 habitaciones (14 están en Taiwán, uno en Tailandia, cinco en España, nueve en el resto de Europa y dos en Brasil). «El ritmo de antes de la Covid era de 25 o 26 hoteles», reconoce, por lo que el ritmo actual es mayor.

La expansión, con un foco prioritario en los destinos vacacionales del sudeste asiático, Mediterráneo y el Caribe, ha sido otro de los hitos señalados por Escarrer, que anunció la firma en 2022 de más de 8.200 habitaciones.

Destaca la reciente firma de su primer hotel Meliá en Seychelles o el acuerdo con Vinpearl en Vietnam, que le ha permitido convertirse en el segundo operador hotelero más grande del país. Todo ello ha hecho posible que la compañía supere las 100.000 habitaciones, incluyendo hoteles abiertos y en proceso de apertura.

Gestionará el Palau de Congressos de Barcelona

Escarrer también explicó que la compañía ha llegado a un acuerdo para gestionar el antiguo hotel Rey Juan Carlos de Barcelona y el Palau de Congressos de Catalunya anexo al mismo. Meliá convertirá este emblemático establecimiento, cerrado desde 2020, en un nuevo hotel Gran Meliá que, según el ejecutivo, representa la recuperación de un activo turístico de alto valor añadido para una ciudad tan dinámica como Barcelona.

Para 2023, Escarrer también ha anunciado al menos 25 aperturas en 14 países, incluyendo proyectos emblemáticos como el Palazzo Cordussio Gran Meliá, un palacio renacentista en el corazón de Milán, o el primer hotel ME by Meliá en Malta, donde también abrirá otros tres hoteles adicionales. La marca ME by Meliá también debutará en Guadalajara, México.

En Albania, uno de los destinos vacacionales emergentes de Europa en el que la compañía ha puesto especial atención, se estrenarán dos nuevos establecimientos, mientras que en España se espera un nuevo INNSiDE by Meliá en Tenerife.

En Asia Pacífico, proseguirá la apertura de hoteles en países como Vietnam, Tailandia o Malasia, extendiendo así su presencia en el continente, donde tendrá más de medio centenar de hoteles para 2025. Por último, la compañía ha anunciado también nuevas aperturas en Tanzania, Cabo Verde, Cuba, México, Brasil, Irán, Qatar y Arabia Saudí.