El agroturismo ilegal del director general Transparencia, Jaume Porsell, ha centrado buena parte del Pleno del Parlament celebrado este martes donde la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado a los diputados de la oposición que centraran sus preguntas de control al Govern en convertir el hemiciclo en el «Parlament del fango». Prohens ha dicho que el Govern ya ha dado «más explicaciones» sobre este agroturismo que el de Francina Armengol sobre la compra de mascarillas investigada en el caso Koldo. En este punto, la presidenta ha agitado el pleno al preguntar al portavoz del PSOE, Iago Negueruela, si aparte de los horarios «sucedió algo más ilegal en el Hat Bar cuando estaba Armengol».

Prohens, harta de las acusaciones de los partidos de la oposición por la supuesta ilegalidad cometida por Jaume Porsell al tener un agroturismo sin licencia, se ha referido a la ilegalidad cometida por la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, en octubre de 2022 cuando fue cazada tomando copas de madrugada incumpliendo las medidas contra la expansión de coronavirus que ella misma había dictado.

Con su pregunta al portavoz del PSOE, Prohens ha insinuado que en el bar de copas sucedieron otras ilegalidades aparte de incumplir el horario de cierre dictaminado por el propio Govern de Armengol dentro de las medidas adoptadas para combatir la expansión del coronavirus.

En su respuesta a las acusaciones de la izquierda, la presidenta balear se ha referido al Hat Bar y al escándalo de las menores tuteladas abusadas sexualmente durante la legislatura pasada cuando Armengol presidía el Govern y la también socialista Cati Cladera era la presidenta del Consell.

Sobre el agroturismo de Porsell, la presidenta ha asegurado que si alguien demuestra que el director general de Transparencia «ha facturado un solo euro o ha acogido un solo turista» en el agroturismo de Andratx, ella lo cesará «ahora mismo».

Así se ha expresado Prohens en respuesta a preguntas del portavoz del PSOE, Iago Negueruela; el de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia; y la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, durante la sesión de control al Govern.

Prohens ha insistido en que Porsell «no incumple la Ley de Incompatibilidades» porque no es administrador de la sociedad gestora desde el 1 de agosto y el establecimiento «no tiene ninguna actividad a la espera de disponer de todos los permisos».

«Han pasado diez meses y no tienen nada para criticar la gestión de este Govern», ha rematado la presidenta, que ha afeado al portavoz del PSOE que «después de ocho años de haber fracasado, la única receta que tiene es la destrucción del adversario político». En esta línea, ha censurado que el PSOE ataque «a los que están contando la verdad», por su denuncia contra el director general del IbSalut, Javier Ureña.

Desde el otro lado de la sala, Negueruela ha advertido de que sólo la publicación de la oferta del agroturismo ya constituye una infracción en sí misma, por lo que ha criticado que Prohens defienda a un «posible infractor».

Prohens asistió a la inauguración del agroturismo

«Usted es la presidenta del Govern todo el tiempo, y fue a una inauguración ilegal de un establecimiento ilegal, señalizado de forma ilegal por el Ayuntamiento de Andratx con una concejal del sr. Matas [por Jaume Matas]», le ha recriminado el socialista, en alusión a la fiesta en el agroturismo -que la presidenta enmarca en un acto privado-.

Por su parte, Apesteguia ha llamado la atención sobre la retirada en las redes sociales de las fotos de la fiesta, donde aparecía Prohens.

El portavoz de Més ha lamentado que el Govern quiera «hacer creer que una empresa turística se oferta en su web permitiendo ver las habitaciones y realizar reservas para no funcionar», o que «se oferta en Booking» y está señalizada de forma oficial por el Ayuntamiento «para no funcionar». «Debe ser que los no clientes tienen que saber a dónde no tienen que ir», ha ironizado Apesteguia.

PSOe y Més han cuestionado también la presentación de una declaración responsable de inicio de actividad turística (Driat) para el agroturismo. El documento declara que el negocio cumple con todos los requisitos exigibles por la ley turística para iniciar la actividad, pero Porsell «no tenía ni el cambio de uso cuando lo firmó». «¿Miente en documento público?», ha deslizado Apesteguia.

Mientras, Cristina Gómez ha hecho un repaso de las diferentes polémicas que han afectado al Govern de Prohens desde el inicio de la legislatura: «Vamos a caso cada tres o cuatro semanas», ha ironizado, resaltando que no se actuara en varios de ellos hasta que se hicieron públicos. La diputada del Grupo Mixto ha reprochado a Prohens que «ría» ante las preguntas de la oposición durante la sesión de control al Govern.

Por todo ello, desde los grupos de la izquierda han insistido en comparar al Govern de Prohens con el «PP de Bauzà [por José Ramón Bauzá] y el de Matas».