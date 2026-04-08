PP y Vox salvan para su tramitación en el Parlament balear las enmiendas respectivas a la Ley Ómnibus

Las enmiendas presentadas por PP y Vox a la ley de aceleración de proyectos estratégicos, inicialmente rechazadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, han sido recuperadas para su tramitación tras el rechazo del PSOE. Así lo ha señalado este miércoles la diputada del PSIB Mercedes Garrido durante una rueda de prensa tras la reunión del la Junta de Portavoces del Parlament.

Según la socialista, estas enmiendas afectan a múltiples ámbitos del derecho autonómico, incluyendo el Consejo Escolar, ayudas sociales y la internalización de servicios de recaudación, y que no se justificó su conexión de manera individual como exige el reglamento.

La diputada ha aclarado que el PSIB no admitió incluso las enmiendas de su propio grupo que no cumplían los criterios de conexión con el proyecto de ley o unanimidad en la Mesa, mientras que las del PP y Vox fueron incorporadas pese a no justificar una a una su conexión.

Garrido ha defendido que la decisión del PSIB busca garantizar la aplicación correcta del reglamento y proteger los derechos de los diputados en la tramitación de la ley.

Así, la socialista ha señalado que tras la recuperación de enmiendas, se han añadido las propuestas de PP, Vox, Unidas Podemos y del diputado no adscrito Agustín Buades, mientras que han quedado fuera parte de las de Més per Mallorca, todas las de Més per Menorca y algunas del PSIB.

De esta forma, ha subrayado que solo continúan en tramitación las enmiendas consideradas urgentes, como las relacionadas con el escudo social, la energía y el sector del taxi y las VTC, mientras otras sobre vivienda y otros ámbitos han sido retiradas.

Asimismo, ha recordado que los juristas del Parlament han señalado que la tramitación de múltiples enmiendas a través de una ley ómnibus puede conculcar los derechos de representación de los diputados, y que la justificación genérica de PP y Vox para incluir sus enmiendas no cumple los requisitos del reglamento.

Vox acusa al PSOE y al PP de pactar

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, ha acusado este miércoles al PP y al PSIB de pactar un acuerdo para aprobar una serie de enmiendas de la ley ya que, según este, ambas formaciones votaron a favor en la Mesa pese a que estas habían sido consideradas inconexas con la ley.

Rodríguez ha señalado que las enmiendas aprobadas incluyen «la subida de sueldos de funcionarios, la gestión de remanentes sin presupuesto vigente y la internalización de servicios de recaudación», medidas a las que Vox se había opuesto.

El portavoz adjunto de Vox ha asegurado que su partido había negociado algunas enmiendas con el PP para debatirlas en otra ley, pero que los ‘populares’ decidieron llevarlas a la Mesa, donde fueron secundadas por los socialistas.

Rodríguez ha denunciado que esta situación demuestra «la pinza bipartidista que permite al PP gobernar con mayor libertad en lo que resta de legislatura» y ha cuestionado «la lealtad del PP respecto a Vox».

En este sentido, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado que las enmiendas favorables que votaron juntos el PP y PSIB no son las únicas y que también votaron a favor de las de otros grupos parlamentarios.

«El señor Rodríguez ha supuesto que el PP votó a favor de que se aceptasen las enmiendas del PSIB, pero no ha recordado que también votó a favor de las enmiendas de MÉS per Mallorca y Vox», ha reiterado.

PP y Vox tienen secuestrado el Parlament

Sobre este asunto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado que la Junta de Portavoces no haya incluido en el orden del día el escrito de la formación en el que renunciaba a la recalificación de las enmiendas que había presentado al decreto ley de proyectos estratégicos, asegurando que la mayoría conformada por el PP y Vox en el Parlament «tienen secuestrada» la Cámara.

El escrito pedía que se retiraran las que habían sido aceptadas por otros grupos parlamentarios y no tenían relación con el título de la proposición de ley.