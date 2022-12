El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, se ha pronunciado este lunes sobre la situación vivida este fin de semana de colapso de las urgencias y de la UCI de Son Espases. «Una vez más constatamos la falta de gestión, previsión y planificación de Salut», ha lamentado, preguntando si «¿acaso no era previsible el aumento de enfermedades respiratorias por estas fechas?”. “Falta gestión», ha reiterado el portavoz del PP.

«La semana pasada vimos como la falta de planificación y previsión en los servicios ferroviarios dejaba trenes colapsados y frecuencias que se anulaban sin casi previo aviso y este fin de semana hemos visto lo mismo en sanidad, los efectos de la falta de planificación y previsión”, ha señalado en declaraciones a los medios Costa.

«También vemos con preocupación que a los enfermos oncológicos del hospital de Can Misses, en Ibiza, se les tenga que atender por teléfono», ha denunciado. «Esto no es un servicio público ni de calidad, ni eficaz ni con humanidad». «Mientras los partidos del pacto, PSOE, Podemos y Més, convocan reuniones por en qué lengua se atiende a los pacientes, a los enfermos oncológicos lo que les preocupa es que les atiendan presencialmente y no por teléfono», ha criticado el popular.

Según Costa, «con 1.000 millones más hay margen para todo». El diputado del PP ha denunciado que “esto pasa con más recursos que nunca” y ha recordado que con los presupuestos que se aprobarán este martes, «los ciudadanos pagarán 1.000 millones más en impuestos».

«Con más recursos que nunca pasa lo que vemos en salud y tampoco se bajan impuestos, cuando con 1.000 millones más hay margen para todo», ha defendido el portavoz popular, que ha recordado que tanto comunidades del Partido Popular como del PSOE han bajado impuestos.