El PP balear sobre la pinza PSOE-Vox: «No beneficia al ciudadano y sólo entorpece la gestión del Govern»

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha calificado de «incomprensible» la pinza de Vox con el PSOE en Baleares impulsando enmiendas para establecer nuevos mecanismos de control del gasto en caso de que los Presupuestos de 2024 se prorroguen porque «no beneficia al ciudadano, sólo entorpece la gestión del Govern” de Marga Prohens.

«Por qué el PSOE que está constantemente en el pleno diciendo que hay que hacer un cordón sanitario a Vox, y Vox que no se puede pactar nada con la izquierda, lo que hacen es apoyar unas enmiendas del PSOE que lo único que pretenden es modificar la Ley de Finanzas para poner palos en las ruedas y dificultar la acción de gobierno de Prohens», se pregunta la número dos del Grupo Parlamentario del PP que gobierna en minoría en Baleares.

En virtud de esas enmiendas presentadas por el PSOE a la Ley de Polígonos y que salieron adelante gracias al voto de Vox, aparte de Més y Podemos, el Ejecutivo autonómico entre otras cuestiones, no podrá realizar ninguna modificación de crédito, ni desarrollar ningún proyecto de la ecotasa sin someterlo antes a la aprobación del Parlament mientras no haya Presupuestos, lo que bloqueará el gasto de unos 700 millones de euros.

Durán, por ello, ha recordado a Vox que los ciudadanos en mayo del 2023 decidieron un cambio de gobierno y de políticas, y en este momento, «lo que se van a dificultar son precisamente las políticas de cambio de gobierno».

«No se pusieron de acuerdo para hacer un centro deportivo, uno de salud, una infraestructura educativa… No, no, no hay nada positivo para el ciudadano, sólo entorpecer a quien quiere trabajar para los ciudadanos».

Sobre el alcance de las dificultades que tendrá el Ejecutivo balear, en caso de que sorteen estas enmiendas el trámite parlamentario, Durán, además de las consecuencias ya citadas, apunta que están en juego todos los proyectos con cargo a los fondos de la ecotasa (ITS) ya aprobados por la Comisión de la ITS, «en la que están los agentes sociales, en la que están los Consells y en la que están ayuntamientos como el de Alcudia, el de Inca que son suyos, y estos proyectos no se podrán empezar a ejecutar, porque necesitarán tener ahora la aprobación del Parlament».

En relación a las manifestaciones de la portavoz parlamentaria de Vox de que su partido ha votado a favor de esas enmiendas para forzar al Govern de Marga Prohens a negociar sobre los Presupuestos, Durán remarca que el PP «siempre ha querido negociar los Presupuestos, siempre ha estado por la labor».

«Tendrán que explicar por qué desde Madrid, Abascal es quien ha dicho que no quiere Presupuestos en ninguna comunidad autónoma hasta que el PP nacional o el PP europeo no corte con el PSOE en Bruselas, y hace nada 15 días ó 10 diez, lo volvió a repetir. Es decir, no solamente Madrid rompe de manera unilateral en julio los 110 puntos del acuerdo que el PP seguía cumpliendo y queremos seguir cumpliendo, sino que ahora además votan con el PSOE para poner difícil la labor de gestión y de gobierno de Marga Prohens, que es el cambio que pidieron los ciudadanos».

Por ello reiteró la portavoz adjunta del PP en el Parlament que la dirección nacional de Vox en Madrid «se niega a que tengamos presupuestos».

«No se entiende. Que lo expliquen. Por qué se opone a que la comunidad de Baleares y el resto de comunidades del PP tengan presupuestos y lo condiciona a unas votaciones en Bruselas. Pedimos un poco de sensatez y de sentido común. Vamos a sentarnos otra vez, pero que tengan en cuenta que no es baladí lo que se aprobó, porque hace meses que el PSOE prepara esto», concluye Durán.