La pinza de Vox con el PSOE que ha permitido aprobar una serie de iniciativas para controlar el gasto del Govern de Marga Prohens durante el presente ejercicio mientras no haya Presupuestos aprobados bloquea el gasto de unos 700 millones de euros. Son concretamente 400 millones de gastos previstos mediante modificaciones de crédito más otros 300 correspondientes a proyectos financiados con la recaudación de la ecotasa.

El bloqueo de los 400 millones antes mencionados afecta a múltiples partidas y afecta también a todas las instituciones, como ayuntamientos y Consells Insulares, según ha confirmado la Conselleria de Hacienda.

En virtud de las enmiendas presentadas por el PSOE a la Ley de Polígonos y que salieron adelante gracias al voto de Vox, aparte de Més y Podemos, el Ejecutivo autonómico no podrá realizar ninguna modificación de crédito y ni desarrollar ningún proyecto de la ecotasa sin someterlo antes a la aprobación del Parlament. Esto será si finalmente se aprueba la Ley de Polígonos con las mencionadas enmiendas.

El Govern no cuenta con Presupuestos aprobados y se debe regir por los del año 2024. Lo que sí se aprobó antes del debate presupuestario fue el techo de gasto, que ascendía a 6.562 millones de euros. Hasta ahora el Ejecutivo podía realizar su gestión económica en función del techo de gasto aprobado mediante modificaciones de crédito de las partidas presupuestarias de 2024, que son las que están en vigor.

Con la aprobación de las enmiendas a la Ley de Polígonos, el techo de gasto deja de estar en vigor y las mencionadas modificaciones de crédito tendrán que ser aprobadas por el Parlament. Todo ello obstaculiza la gestión del Ejecutivo, que se queda con las manos atadas en todo lo que se refiere al gasto no previsto en los Presupuestos de 2024 ahora prorrogados.

El bloqueo del gasto afecta a múltiples partidas, incluidas las de Personal e Inversiones así como a convenios con los ayuntamientos y Consells Insulares. Para el Govern, la aprobación de las enmiendas gracias a la pinza entre PSOE P y Vox ha supuesto un auténtico mazazo imprevisto a la gestión económica.

Unas de las iniciativas que se han incluido en la Ley de Polígonos es que los consellers, cuando se prorroguen las cuentas autonómicas, tengan que comparecer en el pleno del Parlament para dar cuenta de las modificaciones de crédito que pretenden hacer en su departamento. Asimismo, que éstos deban entregar a los grupos parlamentarios la información sobre estas modificaciones con carácter mensual, y no de forma trimestral como estipula ahora la normativa.

Según el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, «esto alteraría el panorama presupuestario del Govern para este 2025, ya no podría hacer lo que pensaba hacer. No tendría los ingresos que pensaba tener ni tendría el ITS [ecotasa] con el que contaba, salvo que negocie. Y como esto va de negociar, que se sienten de una vez», ha sentenciado Negueruela.

La formación Més per Mallorca celebró la aprobación de las enmiendas afirmando que «permitirían garantizar el control de los Presupuestos en los casos de prórroga». «El Govern tiene los Presupuestos prorrogados y se piensa que puede hacer y deshacer sin pasar por el Parlament y sin rendir cuentas ante la ciudadanía», ha justificado Més.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, mostró el tremendo el enfado del partido por el hecho que de «Vox se haya puesto de acuerdo con la izquierda para poner trabas a la acción de gobierno del Ejecutivo presidido por Marga Prohens».

«Denunciamos que Vox se ha aliado con el PSIOE y lo ha hecho con un único fin, dificultar el trabajo del Govern de Prohens», ha sostenido Durán, quien ha considerado que la concordancia de sus votos con los de la izquierda «no ha sido casualidad» y estaba pactada de antemano. «Han hecho una pinza PSOE-Vox para que las cosas no salgan adelante», ha dicho.

Ante esta situación, ha reclamado a los de Santiago Abascal que «recuperen un poco la cordura» y piensen que los ciudadanos de Baleares «no les votaron para dificultar poner en marcha las políticas del cambio»