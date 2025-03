Vox explica que ha votado a favor de las enmiendas presentadas por el PSOE a la Ley de Polígonos para forzar al Govern de Marga Prohens a negociar sobre los Presupuestos, la libertad lingüística, la vivienda y el turismo. Afirma Vox que «el PP no puede gobernar con soberbia como si tuviera mayoría absoluta» y que está obligado a negociar con Vox. Añade que desde el pasado mes de diciembre están esperando a que el Govern de Prohens les cite para negociar las cuentas autonómicas ahora prorrogadas.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha manifestado a OKDIARIO que «el PP no puede gobernar con soberbia, como si tuviera mayoría absoluta, y debe entender que, en política, las negociaciones no pueden ser unilaterales ni limitarse a contentar sólo a una parte. Hoy se han aprobado enmiendas en la ponencia que no son de Vox, que no hemos presentado, que no hemos negociado ni pactado, sino que han salido adelante porque entendemos que el PP debe asumir su responsabilidad y abrirse al diálogo en lugar de actuar como si tuviera un cheque en blanco para gobernar.»

Para la portavoz de Vox, «el Gobierno del Partido Popular en Baleares es inestable y carece de un socio fiable, moviéndose entre pactos con la izquierda cuando le conviene y acuerdos con Vox cuando le resulta útil. No puede seguir usando el techo de gasto de 2025 con los Presupuestos de 2024 ni imponer su criterio sin contar con nadie, porque los ciudadanos votaron una mayoría que exige consenso, no imposición».

Y prosigue Manuela Cañadas: «El Partido Popular no puede ampararse constantemente en una supuesta mayoría de cambio votada por los ciudadanos de Baleares mientras se niega a tocar ni una sola coma de la Ley de Educación de Armengol y mantiene intacta la imposición lingüística. No se puede hablar de cambio cuando en cuestiones fundamentales como la libertad educativa y lingüística el PP se pliega a las políticas de la izquierda en lugar de cumplir con el mandato de los ciudadanos que pidieron una alternativa real».

Vox insiste en que si el PP quiere disponer del techo de gasto de 2025, tendrá que sentarse a negociar los Presupuestos de 2025 y «empezar a hablar de las exigencias de Vox, que no pueden seguir ignorando». Añade Manuela Cañadas que «cuestiones fundamentales como la libertad educativa, el fin de la imposición lingüística o la crisis de vivienda requieren soluciones valientes, como la liberalización del suelo y la construcción masiva de viviendas para los ciudadanos de Baleares». «No pueden seguir gobernando como si tuvieran mayoría absoluta ni esperar que Vox respalde sus decisiones a cambio de nada», sentencia Cañadas.

Según Vox, la situación «ha llegado a un punto límite tras constatar la negativa del Partido Popular a ceder en ninguna de las posiciones de Vox, manteniendo medidas en materia de vivienda ineficaces e insuficientes, mientras impulsan propuestas contra la supuesta masificación turística con un claro mensaje turismofóbico que no sólo no ayudará al sector, sino que lo ataca, lo desprecia y va en contra de la economía de Baleares».

Para Vox, «el turismo es la principal industria de nuestras islas, y el PP, en lugar de fortalecerlo, se suma a los postulados de la izquierda».

La portavoz de Vox insisten en que todo ello «se suma a la absoluta negativa del Govern a tocar ninguna ley educativa ni avanzar hacia la libertad lingüística en Baleares, donde resulta imposible estudiar al menos el 50% en español, pero sí es obligatorio hacerlo en catalán». «Si el Partido Popular sigue bloqueando cualquier avance en estas cuestiones fundamentales, tendrá que explicar a sus votantes por qué incumple el mandato de cambio que prometió», finaliza Manuela Cañadas.