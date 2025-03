El PP balear afea a Vox su alianza con el PSOE para dificultar la gestión al Govern de Prohens

Enfado en el PP de Baleares tras la alianza de Vox con el PSOE para dificultar la gestión al Govern que preside Marga Prohens. Los de Santiago Abascal han apoyado en el Parlament diversas enmiendas de los socialistas que obstaculizan y reducen el margen de actuación del Ejecutivo autonómico con la prórroga presupuestaria.

La portavoz del PP en el Parlament, Marga Durán, ha explicado que Vox «ha facilitado la aprobación de tres enmiendas para modificar la Ley de Finanzas de la Comunidad a través de la Ley de Polígonos con el objetivo de impedir el aumento de ingresos del año anterior en diferentes programas y partidas».

Además, la dirigente popular ha indicado que «esta modificación también obliga al Govern a rendir cuentas mensualmente de la gestión presupuestaria al Parlament» así como «a poder bloquear las inversiones turísticas pactadas con consells, ayuntamientos y sector turístico».

Es por ello que Durán ha hecho un llamamiento «a la sensatez» y ha pedido a Vox que «recuerde cuál fue el mandato de cambio en las urnas porque los ciudadanos de Baleares decidieron que la izquierda y sus políticas debían estar fuera de las instituciones de nuestras islas y no entendemos por qué motivo deciden hacer pinza con el PSOE por el simple hecho de bloquear la gestión del PP en el Govern».

“L’aliança de PSIB i Vox té com a objectiu dificultar la gestió de @MargaProhens, per això no hi ha cordons sanitaris. Avui ha guanyat la hipocresia del PSIB, però no ens aturarem, seguirem fent feina, que ho tenguin ben clar” 🗣️ @marga_duran pic.twitter.com/6lRO5ELkVq — PP Balears (@ppbalears) March 12, 2025

Entre las medidas del PSOE que Vox ha votado a favor se destaca el hecho de que, en caso de prórroga presupuestaria, los proyectos financiados con el impuesto de turismo sostenible (ITS) deban ser ratificados en el Parlament pese a haber sido aprobados anteriormente en la comisión correspondiente.

Según ha explicado el portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, en caso de que esto saliera adelante afectaría a cerca de 300 millones de euros en proyectos del ITS que quedarían «bloqueados» y que el Govern de Prohens tendría que volver a someter a votación parlamentaria.

Otra de las enmiendas aprobadas este miércoles en la ponencia de la ley de polígonos con los votos de la izquierda y los de Vox implicaría que el techo de gasto establecido antes de la tramitación de la correspondiente ley de presupuestos, siempre que ésta no sea aprobada finalmente y se requiera la prórroga de los anteriores, no tendrían validez.

En cambio, según la propuesta del PSIB, el límite de gasto tendría que ser el establecido en los presupuestos del año anterior. «Si es así, será el presupuesto del año anterior el que fija los ingresos y los gastos que se pueden aplicar, por lo que no se podrían subir los ingresos de este año. Esto tiene un impacto muy importante en la acción de gobierno», ha apuntado el portavoz socialista.

Otra de las iniciativas que se han incluido en el texto legislativo ha sido que los consellers tengan que comparecer en el pleno del Parlament para dar cuenta de las modificaciones de crédito que pretenden hacer en su departamento, en caso de que se prorroguen las cuentas autonómicas. Por si fuera poco, éstos deban entregar a los grupos parlamentarios la información sobre estas modificaciones con carácter mensual, y no de forma trimestral como estipula ahora la normativa.

«Esto alteraría el panorama presupuestario del Govern para este 2025, ya no podría hacer lo que pensaba hacer. No tendría los ingresos que pensaba tener ni tendría el ITS con el que contaba, salvo que negocie. Y como esto va de negociar, que se sienten de una vez», ha sentenciado Negueruela.