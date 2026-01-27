La Policía Nacional condecora a los agentes que tumbaron el imperio de la droga de Stefan Milojevic

La Policía Nacional ha entregado la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a cinco agentes de las Islas Baleares que fueron una pieza clave en la desarticulación de la organización criminal dedicada al narcotráfico que lideraban Stefan Mlilojevic y el abogado Gonzalo Márquez.

En un acto celebrado en Palma para conmemorar los 202 años de la Policía Nacional, el jefe superior del cuerpo en el archipiélago, José Luis Santafé, ha manifestado que con la desarticulación de la banda de narcos de Milojevic se ha conseguido «abortar uno de los peligros» para la sociedad, como es el desarrollo de organizaciones criminales que puedan «corromper a los funcionarios».

Además, el representante policial ha reivindicado a los agentes como los «herederos» de los que desde hace dos siglos lucharon, e incluso murieron, en «la resolución de delitos para mantener la seguridad del país».

Cabe recordar que la desarticulación de esta banda de narcos es la mayor operación antidroga de los últimos años que hizo temblar los cimientos del crimen organizado en Baleares. Tras más de dos años de pesquisas, la Policía Nacional y la Guardia Civil asestaron un golpe histórico al narcotráfico en las islas: 76 detenidos, 71 registros, 1,54 millones de euros en metálico y más de tres toneladas de droga incautadas.

La organización, dirigida por el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, y el abogado Gonzalo Márquez, se movía con sofisticadas medidas de contravigilancia. Los investigadores hallaron balizas, sensores, detectores de micrófonos y cámaras ocultas para evitar ser descubiertos. Todo un arsenal tecnológico digno de una película de espionaje.

La red introducía cocaína y hachís desde el norte de África e Ibiza, blanqueando los beneficios en negocios tapadera. Incluso el conocido narco de Son Banya, ‘El Vito’, cayó en las redadas, junto a decenas de colaboradores, que gran parte de ellos ya están durmiendo entre rejas.

El acto ha contado con la participación de representantes del Govern balear, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

El acto se ha inaugurado con el himno de España y ha seguido con un repaso histórico por los más de dos siglos del cuerpo y un vídeo promocional de la Policía Nacional con su evolución y su actividad en Baleares.

El delegado del Gobierno ha resaltado la «larga historia de éxito y trabajo» del cuerpo que, «con vaivenes» como la lucha contra el terrorismo, ha logrado que la «convivencia democrática» se pueda seguir «desarrollando y evolucionando» en España.

Asimismo, ha ensalzado la «dedicación» y «esfuerzo» con el que los policías desempeñan su trabajo en el día a día en el que «arriesgan su integridad», por lo que ha tenido unas palabras de recuerdo para los fallecidos y los miembros que han sido destinados a otros lugares.

El delegado también ha puesto en valor el «orgullo» que representa para España y Baleares el hecho de contar con una policía que «preserva la libertad y seguridad», a través de una labor que «no es sencilla» pero es «fundamental».