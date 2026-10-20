Podemos rechaza la oferta de integración de Més y competirá el 29-N con lista propia en Baleares

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que su formación presentará listas en todo el país, salvo en Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana donde se integró en acuerdos de coalición. A su vez, ha rechazado la posibilidad de que miembros de su partido vayan como independientes en candidaturas en Aragón o Baleares, como ofrecen Ara Més o Chunta Aragonesista.

«Lamentablemente, desde Frente Amplio no se quiso así. Es un tema cerrado y a partir de ahora nosotros vamos a centrarnos en hacer campaña, en trasladar nuestras propuestas a la ciudadanía», ha subrayado en rueda de prensa este lunes en la sede central de la formación.

Fernández ha detallado que pasan página del fracaso de las negociaciones para la unidad de la izquierda alternativa y ha tirado de refranero al declarar que «agua pasada no mueve molino». Por tanto, ha desgranado que es evidente que la semana pasada no se ha dado buena imagen y pide disculpas a la gente de izquierdas que se ha sentido «molesta».

Respecto a Aragón y Baleares, ha asegurado que a falta de una hora del cierre oficial del plazo para registrar coaliciones tenían un acuerdo perfilado en ambas comunidades que trabajaron con «denuedo», pero fueron «bloqueados» por la dirección Frente Amplio.

Por tanto, descarta la vía de que miembros de su partido vayan como independientes en las dos comunidades, dado que el 26 se tienen que presentar las listas electorales, como han ofrecido Chunta o Ara Més, que en estos comicios han sellado una alianza con Frente Amplio.

Y es que ha agregado que esta fórmula que sí validan en Cataluña al disponer de los puestos seis y diez de la lista de ERC viene de un acuerdo de colaboración previo con los republicanos, por el que además el cabeza de lista del partido catalán, Gabriel Rufián, hará campaña junto a la candidata de Podemos, Irene Montero. Una alianza que estrenarán este sábado con un acto conjunto en Barcelona.

Menorca e Ibiza, excepciones

El co-portavoz de Podemos ha reafirmado que su partido puso toda la voluntad de su parte para llegar a acuerdos en muchas comunidades, dejando al margen Madrid y Cataluña, para que no se perdiese «ni un solo voto de izquierdas», pero que fue decisión de Frente Amplio «cerrarse en banda» y «pactar con el PSOE» candidaturas conjuntas al Senado.

«Cada uno elige su camino. Nosotros intentamos ese camino de que en los territorios se llegase a un acuerdo», ha ahondado para espetar que la gente «en las calles y las plazas no está pidiendo pactar con el PSOE», sino avanzar en derechos, vivienda digna y educación y sanidad pública y de calidad.

Cuestionado por las críticas que vierte a Frente Amplio por el acuerdo con el PSOE al Senado para listas conjuntas pero sí concurre junto a los socialistas y otras fuerzas en la circunscripción de Menorca y Eivissa, el dirigente ‘morado’ ha respondido que estos territorios suponen una excepción por su singularidad y que ese pacto de compartir candidatura viene de legislaturas anteriores.

«En el resto del Estado, en el resto de los territorios, evidentemente no vamos a pactar con el Partido Socialista», ha declarado.