Un ciudadano se niega a donar sangre en Mallorca porque el médico que lo iba a atender no sabía catalán

Un ciudadano se ha negado a donar sangre en Mallorca porque el médico que lo iba a atender en la sede del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares no entendía el catalán.

Según el denunciante que se negó a usar el español, nada más empezar la entrevista habitual con el médico le dijo que «no entendía el catalán y que por favor le hablara en castellano». «Yo le contesté que no cambiaría de lengua pero que haría todo lo posible para que me entendiera. No le fue bien así y me dijo que no iba a hacer la entrevista. Estaba claro que en ese momento no podría donar sangre».

Si bien en Baleares el español y el catalán son lengua oficiales, el ciudadano que afirmó sentirse agraviado por no lograr que el médico se expresara en catalán asegura que lo sucedido con un profesional de esta entidad sin ánimo de lucro -que recepciona las donaciones que se realizan en Baleares (Banco de Sangre, Banco de Tejidos, Banco de Leche Materna) y que ofrece sus servicios a los centros hospitalarios y clínicas- es «un caso grave de discriminación lingüística».

«Yo no tengo ninguna duda de que debo dar una respuesta a la altura de las circunstancias», apunta el supuesto agraviado, que afirma que se ha sentido «obligado a denunciarlo». «Y la denuncia (queja, reclamación, como se quiera decir) no es sólo contra el médico que no quiso atenderme porque hablaba en catalán, sino sobre todo contra la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares», apostilla.

Por ello, el frustrado donante advirtió a esta entidad de que «debería ser muy cuidadosa con el trato con las personas donantes y eso ocurre sobre todo, más que por el calendario que nos dan cada año o por la bebida cada vez que vamos a dar, por respetarnos en nuestras actitudes hacia la lengua catalana».

La reacción desde el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares no se hizo esperar pidiendo disculpas al supuesto agraviado. En un comunicado, la entidad expresó que lamentaba profundamente los hechos y que «en ningún caso una persona donante debería verse perjudicada por una cuestión de idioma. El catalán es lengua propia de nuestro territorio y los donantes tienen derecho a ser atendidos en esa lengua».

En ningún momento, por tanto, la entidad defendió al médico ni al español, la lengua más hablada en Baleares.

No le faltó al supuesto agraviado el respaldo de los espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua que celebró «que el Banco de Sangre y Tejidos haya rectificado ante el caso de discriminación lingüística de un médico, y haya tomado medidas correctoras. Reconocer el error y actuar es clave para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes».