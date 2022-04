El peligro de estar cuerdo, de Rosa Montero, ha sido el libro más vendido en castellano el Día del Libro en Palma, mientras que Ràbia, de Sebastià Alzamora, ha sido el más vendido en catalán. Según el Gremi de Llibreters de Mallorca, a pesar del mal tiempo durante este pasado sábado, un total de 30 librerías se repartieron entre 10 calles y plazas de la capital balear para celebrar Sant Jordi.

Esta edición, organizada por el Gremi, ha contado con el patrocinio del Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consell de Mallorca y con la colaboración de las concejalías de Cultura y Bienestar Social, y de Participación Ciudadana y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Palma.

Había programadas más de 200 firmas, sobre todo, de autoras y autores de las Islas, aunque algunas se tuvieron que suspender por la lluvia que cayó por la mañana. Durante todo el día se aplicó el 10% de descuento en las compras, informa Europa Press.

El peligro de estar cuerdo, de Rosa Montero, ha sido el libro más vendido en castellano; seguido de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, y Vivir corriendo, correr viviendo, de Tòfol Castanyer y Mercedes Valero.

Por su parte, en catalán, el libro más vendido ha sido Ràbia, de Sebastià Alzamora; seguido de Mamut, de Eva Baltasar, y Els cognoms de les Illes Balears, de Gabriel Bibiloni.

Los libros infantiles más vendidos han sido Anem a caçar mòpies, de Maria Magdalena Amengual Caldés, con ilustraciones de Maribel Castells, y El darrer myotragus, de Adrià Garcias i Morell y Melicotó.

Las librerías que han participado en Sant Jordi en Palma han sido: Abacus, Come in Palma, Curoletas, El Corte Inglés, Es Raconet, Espaci Caramulls, FNAC, Gotham Cómics, Ínsula Literaria, La Biblioteca de Babel, La Casa del Libro, La Librera del Savoy, La Salina, Literanta, Librería Agapea, Little Rata, Librería Baobab, Librería Campus, Librería Drac Màgic, Librería Embat, Librería Finis Africae, Librería Lluna, Librería Quart Creixent, Libros Lila i els contes, Llibres Colom, Llibres Ramon Llull, Metropolis, Quars Llibres, Rata Corner y Univers del còmic.