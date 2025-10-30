El Parlament balear lee un manifiesto en apoyo al trabajo de los anestesiólogos

El Parlament balear dio lectura la mañana del pasado martes, antes del inicio del Pleno, a un manifiesto promovido por el Grupo Parlamentario Vox para dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de los anestesiólogos, coincidiendo con la reciente celebración del Día Mundial de la Anestesia (16 de octubre).

El texto contó con el apoyo del Partido Popular, el diputado por Formentera Llorenç Córdoba, integrado en el Grupo Mixto, y el diputado Agustín Buades, actualmente no adscrito. La iniciativa ha buscado subrayar la importancia de la Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, una especialidad médica esencial para la salud de las personas que, sin embargo, continúa siendo poco visible ante la sociedad.

Durante la lectura se recordó que la anestesiología va mucho más allá del acto de «dormir al paciente». Los anestesiólogos son los profesionales que velan por la seguridad, la comodidad y la vida de quienes se someten a una intervención o atraviesan una situación crítica, acompañando al paciente antes, durante y después de cada procedimiento. Su presencia resulta indispensable en los quirófanos, pero también en los cuidados intensivos, la reanimación, la medicina de urgencias y el tratamiento del dolor agudo y crónico, lo que los convierte en un pilar fundamental de la medicina moderna.

El manifiesto también puso de relieve que, según la Academia Americana de Medicina, la anestesiología es la especialidad que de forma individual más vidas ha salvado en el siglo XX. En este sentido, el texto quiso rendir un homenaje a la entrega silenciosa, la excelencia técnica y la vocación de servicio de los anestesiólogos, cuya labor, aunque discreta, constituye uno de los ejes centrales de la medicina contemporánea.

El Parlament también quiso destacar que ya en noviembre de 2024 se aprobó una Proposición No de Ley para dar visibilidad y apoyar el trabajo de los anestesiólogos, reafirmando así el compromiso institucional con esta especialidad, tanto en el ámbito público como en el privado.

El presidente de AnesCon, el doctor José Antonio de Paz, expresó su agradecimiento por esta muestra de apoyo institucional, «fundamental para nuestro colectivo porque el primer objetivo de AnesCon no es otro que el de dar visibilidad a nuestra especialidad, queremos que la sociedad mallorquina nos conozca y, entonces, pueda valorarnos».

Con este acto, el Parlament balear se ha sumado a la conmemoración internacional del Día Mundial de la Anestesia, reafirmando su voluntad de seguir apoyando y promoviendo el reconocimiento social y profesional de una especialidad médica imprescindible para la salud y la seguridad de todos los ciudadanos, ha informado la cámara autonómica.