El presidente del Foro España Cívica propone a Prohens realizar acciones en Baleares

El presidente del Foro España Cívica, Mariano Gomá, ha puesto en valor la «sinergia importante» con la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, a quien ha propuesto acciones para llevar a cabo en Baleares que, ha dicho, «ha recibido bien».

Así lo ha manifestado Gomá en declaraciones después de ser recibido en audiencia, junto con la secretaria general de la asociación, Aina Aguiló, en el Consolat de Mar por la líder del Ejecutivo.

Igualmente, Gomá ha destacado que Prohens es una persona que «habla claro y sabe escuchar» y que es «sensible» con la sociedad civil. «Creo que vamos a trabajar juntos», ha apuntado.

El presidente y la secretaria de la asociación se han reunido también con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien los ha recibido en la Cámara autonómica.

Por otro lado, la presidenta del Govern se ha reunido también este miércoles con el presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Gabriel Oliver; el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas; y el alcalde de Vilafranca de Bonany, Montserrat Rosselló.

Precisamente, el alcalde de Ses Salines ha mostrado su satisfacción por el inicio de las obras de la unidad básica de salud de la Colònia de Sant Jordi a mediados de 2026. «Muy contentos por esta noticia», ha dicho en declaraciones, agregando que se trata de una obra «muy importante».

Igualmente, Mas ha agradecido la «predisposición» de la presidenta a «ayudar al pueblo de Ses Salines y arreglar los problemas de los vecinos». «Esperamos que esta buena sintonía entre el Govern y Ses Salines continúe para seguir mejorando los problemas de la gente», ha señalado.