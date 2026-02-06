Baleares

El Parlament balear acaba con el rodillo catalanista de 34 años e incluye el español en su boletín oficial

Gabriel le Senne (Vox), presidente del Parlament: "Dijimos que el bilingüismo institucional regresaría a Baleares"

Tomas Ibarz

El Parlamento de las Islas Baleares ha publicado este  viernes el Boletín Oficial (BOPIB) nº 124 en edición bilingüe, recuperando el uso de  la lengua castellana en sus publicaciones oficiales. Este hito marca el fin de una  anomalía que se prolongaba desde 1992 y responde al cumplimiento de los  acuerdos de la Mesa impulsados por Vox el pasado febrero de 2024. Con esta  medida, el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, devuelve la normalidad  constitucional a la cámara y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder  a la información pública en ambas lenguas cooficiales. 

«Hoy es un día histórico para la libertad en nuestras islas. Hemos acabado con 34  años de un rodillo catalanista que pretendía expulsar nuestra lengua común de las  instituciones», ha afirmado Le Senne. 

El BOPIB es la herramienta fundamental de transparencia de la cámara, donde se  recogen leyes, decretos y tramitaciones esenciales. Desde 1992, y tras una serie de  acuerdos de la Mesa bajo la presidencia de Cristòfol Soler (PP-UM), se impuso el  catalán como lengua única de publicación. VOX ha logrado revertir esta situación de  «invisibilidad» del castellano, que se mantenía a pesar de que el Reglamento del  Parlamento establece el carácter bilingüe de la comunidad. 

«No es solo una victoria de Vox, es una victoria de la democracia y del sentido  común: el Parlamento vuelve a hablar como hablan los ciudadanos en la calle» ha  asegurado el presidente de la institución. 

A partir de hoy, toda la información oficial estará disponible de forma íntegra en  ambas lenguas oficiales, eliminando las barreras lingüísticas que los sucesivos  gobiernos del bipartidismo (PP-PSOE) habían consolidado desde la década de los  90. 

«Dijimos que el bilingüismo institucional regresaría a Baleares y hoy el BOPIB es la  prueba de que Vox cumple su palabra frente a quienes querían imponer una  realidad única», ha sentenciado Le Senne.

