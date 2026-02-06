El Parlament balear acaba con el rodillo catalanista de 34 años e incluye el español en su boletín oficial

El Parlamento de las Islas Baleares ha publicado este viernes el Boletín Oficial (BOPIB) nº 124 en edición bilingüe, recuperando el uso de la lengua castellana en sus publicaciones oficiales. Este hito marca el fin de una anomalía que se prolongaba desde 1992 y responde al cumplimiento de los acuerdos de la Mesa impulsados por Vox el pasado febrero de 2024. Con esta medida, el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, devuelve la normalidad constitucional a la cámara y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública en ambas lenguas cooficiales.

«Hoy es un día histórico para la libertad en nuestras islas. Hemos acabado con 34 años de un rodillo catalanista que pretendía expulsar nuestra lengua común de las instituciones», ha afirmado Le Senne.

El BOPIB es la herramienta fundamental de transparencia de la cámara, donde se recogen leyes, decretos y tramitaciones esenciales. Desde 1992, y tras una serie de acuerdos de la Mesa bajo la presidencia de Cristòfol Soler (PP-UM), se impuso el catalán como lengua única de publicación. VOX ha logrado revertir esta situación de «invisibilidad» del castellano, que se mantenía a pesar de que el Reglamento del Parlamento establece el carácter bilingüe de la comunidad.

«No es solo una victoria de Vox, es una victoria de la democracia y del sentido común: el Parlamento vuelve a hablar como hablan los ciudadanos en la calle» ha asegurado el presidente de la institución.

A partir de hoy, toda la información oficial estará disponible de forma íntegra en ambas lenguas oficiales, eliminando las barreras lingüísticas que los sucesivos gobiernos del bipartidismo (PP-PSOE) habían consolidado desde la década de los 90.

«Dijimos que el bilingüismo institucional regresaría a Baleares y hoy el BOPIB es la prueba de que Vox cumple su palabra frente a quienes querían imponer una realidad única», ha sentenciado Le Senne.