Le Senne lleva el bilingüismo al Parlamento balear de tapadillo y tras la denuncia de OKBALEARES

La página web del Parlament ya luce con las dos lenguas oficiales de baleares. el español y el catalán. La novedad es más que reciente y llega 19 meses después de anunciar oficialmente este paso, en virtud de un acuerdo alcanzado entre Vox y el PP. OKBALEARES denunció en el pasado mes de junio el incumplimiento de la promesa por parte de Gabriel Le Senne. Primera parte de la promesa cumplida, aunque de tapadillo y sin hacer ruido, como muestra la captura de pantalla que ofrece este digital.

Durante los meses de junio y de julio, OKBALEARES aportó varias informaciones y valoraciones sobre al incumplimiento de la promesa de Gabriel le Senne de aplicar el bilingüismo a Baleares. Un bilingüismo que no ha existido en los últimos 34 años. Época en la que todas las comunicaciones de la cámara autonómica han sido exclusivamente en catalán.

El propio Le Senne anunció en OKBALEARES el pasado mes de julio que se acababan de activar los pasos para hacer finalmente efectivo el bilingüismo en el Parlamento balear que ambas formaciones anunciaron a bombo y platillo hace un año y medio y del que no se ha conocido ningún avance hasta la fecha. OKBALEARES denunció el incumplimiento de la promesa y el colectivo Hablamos Español registró esta semana una queja en la Cámara autonómica reclamando el cumplimiento del compromiso.

Vox y PP, con el presidente y el vicepresidente primero del Parlament al frente, ya han reactivado el proceso para aplicar el bilingüismo en las comunicaciones del Parlamento balear, en un proceso que se anunció con grandes palabras hace 19 meses y que hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Ahora han empezado por la web del Parlament.

Le Senne ha perdido una gran oportunidad de anunciar el cumplimiento de gran parte de lo prometido en su día.