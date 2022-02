El entrenador del Palma Futsal compareció ante los medios de comunicación antes de recibir la visita de uno de los mejores equipos de la liga: Jaén Paraíso Interior. Aunque el partido coge más relevancia cuando se trata de un crucial para las aspiraciones del cuadro balear a estar en la Copa de España: “Para nosotros son tres puntos muy importantes para las aspiraciones para entrar en la Copa de España. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos en juego, de no regalar, es un rival que aprovecha muy bien los errores del rival y tenemos que estar muy concentrados. Será un partido largo, muy igualado y donde los detalles van a marcar la diferencia”, aseguraba Vadillo. El jerezano sabe que enfrente tendrá al cuarto clasificado de la liga, al que caracteriza de “rival que siempre pone las cosas bastante difíciles, está haciendo las cosas bien desde hace ya varias temporadas y tienen muy claro a lo que juegan”.

El técnico del plantel mallorquín tiene entre ceja y ceja el objetivo de entrar en Copa y asegura que “en la primera vuelta no hemos podido ser todo lo regulares que pretendíamos y nos la jugamos en estos tres partidos. La mejor forma de llegar a la Copa es haciendo buenos números en estos tres partidos y clasificándonos. Y después queda toda la segunda vuelta”. Aunque la segunda parte de la temporada se encara mejor cuando estás con todos los jugadores disponibles.

A falta de Marlon y Neguinho, que aún no han llegado de la Copa América, Vadillo cuenta con todo el plantel disponible tras recuperar a los lesionados y varios internacionales: «Estando todos los jugadores, como lo estamos ahora, somos el Palma, ese equipo tan importante que realmente somos. Evidentemente, con tantas adversidades nos ha costado tener regularidad, pero al final hemos tenido muchas adversidades que el equipo ha sabido superar. Estamos metidos en el meollo y ahora en estos tres partidos no nos podemos despistar. Tenemos que ir partido a partido, estar muy concentrados porque son partidos muy igualados, todos los partidos se deciden por detalles y cualquier error terminas pagándolo con puntos, y ahora no estamos para dejar escaparlos”, concluyó Vadillo en la rueda de prensa previa al partido contra Jaén.