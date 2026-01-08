Paliza masiva en la discoteca La Santa de Palma: la noche se tiñe de sangre y terror

La noche del sábado al domingo se tiñó de violencia en pleno corazón de Palma. La conocida discoteca La Santa, famosa por su ambiente conflictivo y los constantes altercados que se registran entre sus paredes, fue escenario de una batalla campal que terminó con varios heridos hospitalizados y un detenido.

Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada, cuando un altercado inicial entre dos hombres se convirtió en un enfrentamiento que nadie podrá olvidar.

La discusión, que empezó como un intercambio de insultos, rápidamente escaló a la violencia física. Uno de los implicados llamó a su hermano en busca de ayuda, mientras que el otro no dudó en contactar a su familia y amigos de Son Roca, que llegaron al local armados con barras de hierro, bates de béisbol e incluso un cuchillo de grandes dimensiones.

Los testigos describen la escena como caótica y aterradora: al entrar en la discoteca, el grupo armado comenzó a propinar golpes, patadas y puñetazos indiscriminadamente. La persona que originó el altercado inicial recibió una brutal paliza que requirió atención médica inmediata, siendo trasladado de urgencia a un hospital de la capital balear.

La llegada de la Policía Nacional no logró contener completamente el enfrentamiento: varios de los agresores huyeron entre la confusión y la oscuridad de la madrugada, mientras que solo uno fue detenido y acusado de un delito de lesiones graves. El balance final deja un rastro de violencia: varias personas heridas, algunas de gravedad, un arrestado -de momento- y la ciudad entera conmocionada por la magnitud del suceso.

Actualmente, los agentes se encuentran en plena investigación para localizar al resto de los implicados, que llegaron a la discoteca en coche desde Son Roca. La Policía revisa las cámaras de seguridad del local y de los alrededores para poder identificar a los participantes y proceder a nuevas detenciones.

Este nuevo episodio suma un capítulo más a la polémica historia de La Santa, un local que históricamente ha sido foco de peleas y apuñalamientos, poniendo de relieve la preocupación de vecinos y autoridades sobre la seguridad en las discotecas de Palma.