«Paga 50.000 euros o tu familia morirá»: la brutal extorsión que ha acabado con tres detenidos en Palma

Tres hombres han sido arrestados como presuntos autores de un delito de extorsión tras presionar de forma reiterada a un ciudadano para que entregara una suma de 50.000 euros, bajo amenazas explícitas contra la vida de sus familiares.

Todo comenzó cuando la víctima presentó una denuncia tras vivir una situación de auténtico acoso y miedo prolongado. Según la investigación del Grupo de Atracos de la Policía Nacional en Palma, los implicados actuaban en nombre de un antiguo socio de la víctima, actualmente en prisión en Suecia tras haber sido extraditado desde Mallorca por una causa relacionada con el blanqueo de capitales.

La trama adquiere tintes especialmente preocupantes cuando los extorsionadores, en un primer encuentro, no solo verbalizan las amenazas, sino que presentan una supuesta carta atribuida al preso, en la que se exige el pago inmediato de 50.000 euros. En caso de no cumplir, advertían de consecuencias fatales para su entorno familiar.

La presión ejercida sobre la víctima fue escalando en intensidad. Los detenidos llegaron a facilitar información personal extremadamente sensible, incluyendo direcciones y fotografías de domicilios familiares, lo que aumentó de forma significativa el nivel de intimidación. En uno de los episodios más graves, llegaron incluso a obligarle a desplazarse e intentar retirar dinero en efectivo de un cajero automático bajo coacción directa.

La investigación policial ha revelado además que uno de los implicados residía en Mallorca, mientras que los otros dos se habrían desplazado expresamente desde Suecia para participar en la operación de presión y cobro.

Tras semanas de pesquisas, seguimientos y análisis de la información aportada por la víctima, los agentes lograron identificar y localizar a los tres sospechosos, procediendo a su detención este pasado viernes. Los arrestados han sido puestos a disposición judicial, donde el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración delictiva.

Este caso vuelve a poner de relieve el impacto psicológico y social de las redes de extorsión, donde el miedo se convierte en la principal herramienta de presión, y en el que las víctimas pueden verse atrapadas en dinámicas de amenaza continuada difíciles de romper sin intervención policial.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas implicadas en esta estructura y si hay otros posibles afectados por este mismo grupo.