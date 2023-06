El Aeropuerto de Palma ha abierto una nueva zona gaming con el objetivo de amenizar la estancia de los pasajeros.

Según ha informado Aena este jueves en un comunicado, la recién estrenada área de entretenimiento está ubicada en el Módulo C y cuenta con cuatro consolas Playstation 5, cuatro consolas XBOX Series S y dos ordenadores PC Gaming ACER Predator, así como un simulador de conducción dinámico que estará disponible en las próximas semanas.

El catálogo de juegos para cada plataforma está compuesto por algunos de los títulos «más populares» del mercado como League of Legends, APEX, Call of Duty, Fortnite, PES, Rocket League, Forza Horizon, Tekken, Mortal Kombat, Counter Strike GO, Halo Infinity o Minecraft, recoge la agencia Europa Press.

Más adelante, está previsto que se instale otra zona en el módulo A.