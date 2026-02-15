Noche de caos en Palma: cazado un conductor kamikaze drogado, sin carné y cargado de ‘tusi’

Escena de alto riesgo en las calles de Palma. Agentes de la Unidad Nocturna (UNOC) de la Policía Local de Palma interceptaron a un conductor reincidente que circulaba de forma errática y presuntamente bajo los efectos de las drogas. Eran las 04:50 horas cuando una patrulla detectó en la calle Andrea Doria un turismo avanzando excesivamente despacio, realizando eses continuas e invadiendo el carril contrario, una combinación explosiva que hacía temer lo peor.

Lejos de detenerse al advertir la presencia policial, el vehículo continuó su marcha hasta que los agentes tuvieron que colocarse en paralelo para interceptarlo. Al identificar al conductor, un varón colombiano de 30 años, los policías apreciaron síntomas evidentes de intoxicación por sustancias estupefacientes. Aunque la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,00 mg/l, el test de drogas confirmó un positivo en anfetaminas y metanfetaminas.

La intervención dio un giro aún más grave cuando los agentes observaron cómo el individuo trataba de ocultar varias bolsas en la zona genital. Tras el registro, se le intervinieron dos bolsas de “tusi”, una de cristal, una de ketamina y 14 pastillas de anfetamina, lo que motivó la correspondiente propuesta de sanción por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Pero la sorpresa mayor llegó al comprobar su situación administrativa: tenía el permiso de conducir retirado por decisión judicial desde el pasado 6 de febrero, apenas tres días antes de volver a ponerse al volante. El historial reciente del implicado resulta especialmente preocupante. El día anterior al arresto, el mismo vehículo estuvo implicado en un accidente con fuga. En los últimos meses ya había dado positivo en drogas en otro control y también había provocado un accidente con heridos leves. En total, cuatro incidentes graves en pocos meses, un patrón que refuerza la imagen de reiterada peligrosidad.

El vehículo fue retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito. La Sala de Atestados instruyó diligencias penales por un presunto delito contra la seguridad vial, que ya han sido remitidas al juzgado de guardia para la celebración de un juicio rápido. La rápida actuación policial evitó que una madrugada marcada por la temeridad terminara en tragedia.