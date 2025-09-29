Éramos pocos y parió la abuela, dice la frase de marras para referirse a un añadido; digamos que un suceso raro. Desde luego raro es que un joven en la treintena y con la carrera de Derecho acabada, aunque sea en calidad de graduado (en mis tiempos licenciado daba mayor presencia), nos venga a exigir que un medio de comunicación deje de hablar mal de su presidente y «puto amo», Pedro Sánchez. No os metáis con mi papá (ideológico).

Ocurría, días atrás, en la comisión parlamentaria de control al ente público de radiotelevisión IB3. El protagonista del lamento, o sea, no os metáis con papá, era un diputado del PSIB-PSOE y no uno cualquiera: nada menos que el secretario general de las juventudes socialistas de Baleares. La pregunta es qué significará para este diputado hablar mal de su padre ideológico.

El perfil básico del personaje es alguien que entra a militar en el partido a edad temprana y de tanto doblar el espinazo acaba ganando el concurso del candidato ideal a la secretaría general de las Juventudes Socialistas. Nada de gratuito tiene esta suposición porque, echando cuentas, obtuvo el carnet del PSIB-PSOE año arriba año abajo, coincidiendo con la victoria del Pacte de Progrés en el año 2015, iniciándose el ensayo general del modelo Gobierno Frankenstein, y de eso se vanaglorió Francina Armengol el año 2018. Dado el escaso conocimiento de la tropa woke, vanagloriarse es «jactarse del propio valer u obrar». La RAE. Ya salió el nombre de Armengol.

Conviene recordar que con Francina Armengol llegó el segundo Pacte, con la ventaja de no contar con el freno de un aliado de centroderecha (UM), de manera que se abría la puerta a darle rienda suelta a los sueños líquidos de extrema izquierda y sin palos en las ruedas. Durante el octeto negro, que va de 2015 a 2023, inyectar ideología woke era un dogma, un 24 horas a todo trapo. Dejando a un lado la eficiencia en la gestión y abrazando darle carta de naturaleza al aislamiento de los partidos en la oposición.

Es en este escenario donde se forjan los años iniciales del secretario de las juventudes socialistas bajo el control férreo de la secretaria general. No es casual que en su breve currículo este treintañero escriba de su puño y letra que hacer política desde la izquierda «más que un deseo es una obligación» o lo que es lo mismo, descartar la vocación de servicio para matrimoniarse con eso que los progres llaman acción transformadora. No pasa nada, está en su derecho sin duda. Ahora bien, el diputado suelta lo siguiente durante la sesión de control a IB3: «Si tenemos que vigilar la parrilla de IB3, pues lo hacemos. Si tenemos que mirar la cobertura a según qué noticias, pues lo hacemos también. La televisión pública debe ser independiente y plural».

¿Dice que la televisión pública ha de ser independiente y plural? Claro que lo firmo. Ahora mismo. ¿Dónde está el bolígrafo? Entonces me asalta una duda. ¿Este treintañero socialista por un casual ha visto la parrilla de TVE?

De ser así, sabrá que de lunes a viernes se emiten dieciséis horas a diario y de corrido vomitando consignas partidistas del Gobierno Frankenstein y sus aliados de investidura, además de señalar a la oposición de ultraderechista, cada segundo. No es de extrañar que el director general de la Corporación IB3, Josep Codony, le recordase que TVE es Salvar al soldado Sánchez.

El asalto sin escrúpulos a las instituciones –lo nunca visto-, tomar el poder con evidentes tics de autoritarismo, la negación radical de aquél que piensa diferente y un permanente desvarío, ¿le parece bien al treintañero éste? El desvarío, para que lo entienda esta tropa woke, refiere «desunión, división, disensión». La RAE. Como mínimo. También «desigualdad y capricho».

Para este treintañero líder de las juventudes socialistas de Baleares, hablar de las irregularidades de Sánchez, de sus familiares y entorno, imputados todos y a punto de procesamiento, que es un hecho objetivo, así como de la aprobación de leyes disparate o directamente fuera de la Constitución, no digamos ya ignorar al Poder Legislativo –el Congreso- con la complicidad miserable, precisamente de Francina Armengol, sencillamente responde al encendido de «altavoces de la ultraderecha». Lo dice así, con un par, siendo graduado en Derecho, nada más y nada menos. Este es el PSIB-PSOE, que aprovechando la internalización de los Informativos, exige más redactores de izquierdas en IB3 y se llena la boca de televisión pública independiente.

Mis queridos votantes de Baleares, éste es el PSIB-PSOE que sueña con la reconquista del Consolat en 2027. El mismo cuyos diputados nacionales no han dudado en votar sí a leyes severamente puestas en cuestión desde los colectivos integrados por expertos que entienden de la materia.

Si alguien de buena fe piensa que es posible un PSIB-PSOE moderado, que observen a este joven secretario de las juventudes socialistas, o lo que es lo mismo, a quien está al frente de las bases más manipulables, porque están mamando permanentemente esas consignas sectarias que llegan de arriba. El PSOE todo él debería ser ignorado en las urnas. Primero regeneración, es decir, «dar nuevo ser a algo que degeneró». La RAE. No os metáis con mi papá (ideológico), nos dice este treintañero socialista, incapaz de ver el daño que su líder supremo está haciendo a las siglas de los Cien Años de Honradez. No estaría de más, por cierto, que tuviera curiosidad por repasar la historia de su partido. Probablemente se llevaría alguna sorpresa.