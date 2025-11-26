Ni Alemania ni Bélgica: la mejor cerveza artesanal se fabrica en Baleares y los expertos lo confirman. Se trata de Balear 1983, la nueva cerveza regional de gran producción con fábrica propia en Binissalem, Mallorca.

Cervezas Balear 1983 celebrará su puesta de largo el 7 de diciembre con Ja era hora-Gastrofest, una feria gastronómica y cultural en Binissalem, que reunirá foodtrucks, puestos de comida, un bar y un espacio de dulces, todos ellos con el producto local y los sabores de proximidad como protagonistas.

El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Binissalem y el Consell de Mallorca, tendrá lugar en el aparcamiento de la Escola Graduada, en horario ininterrumpido de 9:00 a 23:59 horas y será un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

«Balear 1983 nace con una idea muy sencilla, que quien abra una botella sienta que está bebiendo un trozo de estas islas. Somos una cerveza de aquí, hecha para la gente de aquí», explican sus creadores.

La nueva lager, de 5% de graduación, se elabora con malta de calidad, lúpulo noble, levadura seleccionada y agua mineral de la Serra de Tramuntana, lo que le aporta un sabor suave, con matices de malta ligeramente dulce y un amargor controlado, de final seco.

La identidad de Balear 1983 mira directamente a la historia reciente del archipiélago, concretamente el año en que Baleares se constituyó como comunidad autónoma y se adoptó la bandera que hoy representa a las Islas.

El color ámbar de la cerveza representa el color de la bandera balear, conecta con los atardeceres, los paisajes y el carácter mediterráneo, en una apuesta por reivindicar el orgullo de pertenencia a través de un producto cotidiano.

La sostenibilidad es otro de los ejes del proyecto. Balear 1983 trabaja con ingredientes de KM0 para reducir la huella de carbono, emplea envases reciclables y formatos que optimizan el consumo de agua y energía y colabora con productores locales reutilizando el bagazo de cebada como recurso en el campo. «Hacer una cerveza de aquí también significa cuidar lo que nos rodea», cuentan los promotores.

Una feria para saborear Baleares

Ja era hora–Gastrofest se ha diseñado como una jornada continua de gastronomía y ocio. Desde primera hora de la mañana habrá actividades infantiles y propuestas para familias; al mediodía se celebrará la inauguración oficial con representación institucional y una ballada de ball de bot; por la tarde el protagonismo será para el tardeo con DJ y xaranga; y la noche estará reservada para sesiones musicales y concierto de grupo en directo.

El recinto contará con zona cubierta de mesas y sillas, escenario, iluminación y una oferta gastronómica variada en la que cada participante deberá presentar elaboraciones con producto local y precios accesibles para el público. A lo largo de todo el día, las redes sociales de Cervezas Balear realizarán una amplia cobertura para mostrar el ambiente y dar visibilidad a los establecimientos implicados.

Con la presentación de Balear 1983 en Ja era hora–Gastrofest, Baleares suma una nueva cerveza de gran producción y calidad que aspira a consolidarse en los bares y restaurantes del archipiélago como alternativa de proximidad, vinculada al tejido productivo local y a una forma de entender la vida sencilla, auténtica y profundamente isleña.