Necesidad de victoria

Dicen que Mallorca y Las Palmas son los dos equipos menos en forma de primera división, hay quien llega más lejos y asegura que no los hay peores en Europa. Creeremos que se refieren a las tres grandes ligas continentales, Inglaterra, Alemania e Italia porque seguro que más hacia el norte y al este se dan ligas menores.

La victoria es un objetivo ineludible que, a veces, también se erige en necesidad. En este sentido los de casa necesitan reecontrarse a si mismos y sus visitantes evitar posiciones cercanas al descenso. El relevo de Carrión, técnico con el que empezaron en agosto, por Diego Martínez, apuntó un conato de reacción que se ha diluido o al menos rebajado en los primeros pasos de la segunda vuelta.

El plan de partido de Arrasate no incluye a Samu ni Morlanes, en la enfermería. Más problemáticas parecen las bajas de Sandro, Fabio Silva, Januzaj y la del capitán, Kirian, afectado por una grave enfermedad que la ha obligado a abandonar el fútbol, un golpe difícil de digerir no solo para él, sino para todos sus compañeros y, por supuesto, su entrenador.

Cillessen, el holadés que jugó en el Valencia, suple el desacuerdo con Valles, revelación de la pasada temporada. También perdió al lateral zurdo, Sergi Cardona, posición ahora encomendada a Pelmard. A pesar de la duda de McKenna en el centro de la zaga, Alex Suárez es habitual y puede que le acompañe Mika Marmol. Javi Muñoz estará en el centro, aunque también está el refuerzo de invierno Bajcetik, un futbolista, igual que Campaña, de buena condición y recursos. Moleiro es seguro por la izquierda y su estilete más peligroso, seguramente acompañado por McBurnie y Essugo para las plazas vacantes.

No conviene menospreciar a un contrincante que ha ganado tres veces fuera de casa, una de ellas en Montjuic al mismísmo Barça. Habrá que superarle con un fondo de armario escaso y la incógnita de si saldrán de rojo y negro uno o dos delanteros. De ello depende la alineación inicial de Robert Navarro, mas allá de la identidad de quien forme junto a Mascarell por delante de la zaga de cuatro habituales. Lato y Antonio Sánchez están disponibles por si acaso.

Pita el madrileño Ortiz Arias. Ascendió en la temporada 2021-22 y se dió a conocer por su prepotencia con los futbolistas y constantes decisiones erróneas, algunas de ellas contrarias a los intereses mallorquinistas concretadas en la expulsión de Mascarell en el campo del Betis cuando no había sido actor sino víctima de un pisotón e incluso un empujón a Kadewere en Vigo que le costó una semana de la famosa nevera. Particularmente creo que, con cuarenta años y en su cuarta liga, ha mejorado siempre que no caiga en la trampa de su mal entendida y peor aplicada autoridad. Inédito con los baleares este año, ha dirigido a Las Palmas en el Gran Canaria con el Athletic (2-3). Sale a cinco tarjetas por partido y no va mucho de «penaltitos». Nunca se sabe. En el VAR, Soto Grado; un internacional.