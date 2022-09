El Auditorio de Palma ha ovacionado al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, cuando se ha envuelto con la bandera española y con la de Baleares. Ha sucedido durante el acto del primer aniversario de OKBALEARES, la edición local del periódico que dirige.

«Acabo con las mismas banderas con las que acabé el evento el año pasado. Con la bandera del consenso entre españoles y con la del consenso entre baleares. Y la estelada se la dejamos a Francina Armengol», ha dicho.

En ese momento todo el auditorio h roto a aplaudir el gesto de Eduardo Inda.

Inda empezó su discurso recordando los grandes números de difusión de OKBALEARES, cuyos datos de audiencia son espectaculares: «Gracias por haber apoyado este proyecto de libertad. Cuando levantamos el telón hace un año no sabía si este proyecto intelectual iba a funcionar, yo me jugaba mi dinero porque soy el máximo accionista, pero un año después tenemos 900.000 lectores al mes, lo que significaba que abarcamos casi toda la población de Baleares. Éste es un éxito de la redacción de Baleares, del que me siento orgulloso». «A final de año ya vamos a andar muy cerca de igualar ingresos y gastos. La rentabilidad de OKBALEARES se va a alcanzar antes que nosotros en OKDIARIO, porque creo que el segundo año ya estaremos en cifras positivas», agregó.

«Hemos conseguido llenar un hueco vacío tras la desaparición de El Mundo/El Día de Baleares, que yo dirigí con 33 años recién llegado a la isla. Vi que había un problema para la libertad de expresión y también advertí una buena oportunidad para nosotros, porque aquí ya no había ningún medio de comunicación de centroderecha, ya que la mayor parte de los medios están comprados con dinero público por la señora Armengol», dijo el director de OKDIARIO, que puso un ejemplo «que sólo se daría en el tercer mundo.