Inda: «Isa, contigo llegó este vendaval de libertad»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO e impulsor de la creación hace un año de OKBALEARES, fue quien introdujo a Isabel Díaz Ayuso a un auditorio entregado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Inda recordó los numerosos casos de corrupción del Pacte de Progrés que ha destapado la redacción de Baleares durante sus primeros 365 días de existencia.

Inda empezó su discurso recordando los grandes números de difusión de OKBALEARES, cuyos datos de audiencia son espectaculares: «Gracias por haber apoyado este proyecto de libertad. Cuando levantamos el telón hace un año no sabía si este proyecto intelectual iba a funcionar, yo me jugaba mi dinero porque soy el máximo accionista, pero un año después tenemos 900.000 lectores al mes, lo que significaba que abarcamos casi toda la población de Baleares. Éste es un éxito de la redacción de Baleares del que me siento orgulloso». «A final de año ya vamos a andar muy cerca de igualar ingresos y gastos. La rentabilidad de OKBALEARES se va a alcanzar antes que nosotros en OKDIARIO, porque creo que el segundo año ya estaremos en cifras positivas», agregó.

«Hemos conseguido llenar un hueco vacío tras la desaparición de EL MUNDO/El Día de Baleares, que yo dirigí con 33 años recién llegado a la isla. Vi que había un problema para la libertad de expresión y también advertí una buena oportunidad para nosotros porque aquí ya no había ningún medio de comunicación de centro-derecha, ya que la mayor parte de los medios están comprados con dinero público por la señora Armengol», dijo el director de OKDIARIO, que puso un ejemplo «que sólo se daría en el tercer mundo. La señora Armengol decidió expropiar pisos de propietarios particulares como si fuera Hugo Chávez. Para mI sorpresa comprobé que un periódico muy conocido de aquí, que tiene nombre de cuando te vas a morir, no lo llevaba en portada. Era surrealista. Y el otro periódico, que está entre PSOE y Podemos, lo llevaba en una pastillita pequeña». «Esto ha cambiado con nosotros. Hemos demostrado que hay otra forma más decente de hacer las cosas».

Inda miró entonces a Isabel Díaz Ayuso y explicó los orígenes que la llevaron a presidir la Comunidad de Madrid: «Quedamos para comer y le dije: tú vas a ser la candidata. Y o era una gran actriz o lo desconocía. Me respondió que eso era imposible. 48 horas después me llamó y me dijo que tenía razón y me preguntó que quién me lo había contado. Por supuesto nunca se lo he dicho, pero bendito aquel que la eligió, aunque luego fuera la persona que la traicionó en uno de los actos políticos más repulsivos que he visto en mi vida».

«En la campaña electoral a la Comunidad la despreciaron. Decían que era tonta y ocurrió lo mismo que sucedió con Aznar, que siempre recordaba que «yo he llegado aquí porque me han despreciado». Algo así pasó con Isabel Díaz Ayuso. Llegó, vio y gobernó y la izquierda nunca le perdonará que le quitara una institución que creían que podían recuperar. La llamaron de todo con frases propias de un machismo recalcitrante que a ver qué hubiera pasado si fuera de izquierdas, intentaron hacer ver que era una corrupta. Empezaron a darle por todos los lados, al igual que a Almeida, al que nunca perdonaron que desalojara de Madrid a esta abuelita tan aparentemente simpática, pero que en realidad era el lobo», apuntó Inda.

«La campaña contra Ayuso no paró. Decían que era tonta, que estaba ida, tomando el acrónimo de su nombre, la llamaban corrupta cuando esta señora, que es decente y honrada, vivía en un apartamento de 60 metros cuadrados siendo presidenta de la comunidad de Madrid. La acusaron de todos los muertos que había en Madrid durante la pandemia, pero olvidaron que había muertos en toda España, y gran parte de culpa la tuvo Sánchez con esa bomba vírica que autorizó el 8 de marzo aumentando exponencialmente la cifra de fallecidos», insistió el director de OKDIARIO.

Inda relató un momento clave para Díaz Ayuso cuando «Sánchez montó un encuentro con ella y pareció una cumbre con Merkel. Aquel día Isabel cogió el guante y dio un salto gigantesco. Personajazo Ayuso titulé yo. Desde ese día se convirtió en una referencia mundial. Todos los medios nacionales e internacionales se fijaron en una Comunidad que, sin restricciones salvajes, consiguió soportar el virus sin destrozar la economía. Todos querían ser como Madrid. En Palma siempre me dicen ojalá tengamos una Ayuso aquí, y yo estoy convencido de que esa será Marga Prohens», adelantó Inda.

Eduardo Inda explicó luego lo que sucedió cuando «intentaron hacerle una moción de censura, pero ella es más lista que todos. La izquierda de Madrid se quedó sin gobernar. En las próximas elecciones se irá a los 72 o a los 75 escaños y ojalá sea así por el bien de todos los ciudadanos de Madrid».

«Cada vez que vas con Ayuso no sabes si vas con Benyoncé, con Madonna o con Cristiano Ronaldo. Sólo he visto una vez un político español al que quiera tanto la calle y ese era Felipe González. He de decirte que contigo empezó todo y han seguido tu estela Juanma Moreno y Fernández Mañueco. Feijoo va directo a la Moncloa y espero que así sea. Gracias a Iván Redondo, a Sánchez y sus errores han convertido a Isabel Díaz Ayuso es un mito», añadió el directo, que se enfundó en las banderas de Baleares y España para cerrar su intervención: «Termino con las mismas banderas con las que terminé el acto del año pasado. Con la bandera del consenso entre españoles y con la bandera del consenso entre baleares. La estelada se la dejamos a Francina Armengol». La ovación del auditorio fue enorme.