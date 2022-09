Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ganó el corazón de los mallorquines en una intervención que fue interrumpida a menudo por una salva de aplausos dirigida a la política madrileña, que insistió en la necesidad de «recuperar la libertad que nos ha arrebatado la izquierda». Madrid es reconocimiento a lo bien hecho y es respeto por el trabajo y el estímulo. Por eso bajamos los impuestos siempre que tenemos ocasión para hacerlo», dijo la presidenta, que recordó que «recaudar no es gobernar; gobernar es gestionar».

«Quiero dar las gracias a Palma por su maravilloso recibimiento. Un agradecimiento que extiendo a Mallorca entera y al resto de las Islas Baleares», dijo para presentarse Ayuso, que añadió que «siempre es un placer volver a este lugar privilegiado del Mediterráneo. Por su naturaleza, su sierra de Tramontana, sus pueblos llenos de patrimonio, esa agua turquesa, lugares únicos para comer bien y con recetas de la tierra… En fin, no se nota nada que disfruto las islas cada vez que tengo oportunidad», bromeó ante los aplausos del auditorio.

Ayuso aseguró que había palpado calor en la calle: «Dicen que el mallorquín es serio y poco hablador al comienzo, pero yo siempre me he encontrado aquí como en casa, acogida con cariño y ante gente con espíritu alegre, vital y elegante. Con estilo propio. Lo que más he percibido las últimas veces que he venido, y me ha llamado mucho la atención, ha sido desánimo, ganas de cambio e ilusión por nuevas políticas en unas Baleares cuyas gentes sortean las dificultades con otra actitud a la de su Gobierno autonómico, con propuestas pujantes, liberales y abiertas al turismo, el empleo y la cultura.

Y les oigo decir: “Con lo que tenemos”, “con lo que somos”, “con la de cosas que se podrían hacer…”, «cómo no se aprovecha».

«Es cuestión de voluntad política, respeto al esfuerzo del contribuyente y gestión eficaz de los recursos públicos. Recaudar no es gobernar. Gobernar es gestionar. Y es que la sociedad, de izquierda a derecha, quiere ser libre, llevar las riendas de su vida e inspirarse con nuevos proyectos, inquietudes, ilusiones. Y sumar su prosperidad al conjunto de la de los españoles para que cada uno, desde su pueblo, ciudad o provincia, contribuya a un gran país, nuestra maravillosa España», agregó.