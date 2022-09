Marga Prohens, presidenta del PP de Baleares, ha abierto el acto del primer aniversario de OKBALEARES en el Auditorium con un discurso que no ha pasado en absoluto desapercibido y que se ha ganado una cerrada ovación por parte del público que abarrotó la sala. Prohens se ha centrado en la falta de libertad que llevan sufriendo desde hace ocho años los ciudadanos de Baleares y que se ha acentuado de manera exponencial desde la pandemia. Prohens ha anunciado que eliminará el injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones -«que pasará a la historia»- y que eliminará el de Patrimonio».

«Cómo se notan en este auditorio las ganas de libertad que tiene la gente. Estas islas no soportarían cuatro años más de socialismo, comunismo e independentismo. Los ciudadanos no se lo merecen», dijo Prohens, que aprovechó el acto para anunciar que, al igual que sucede en Madrid, los autónomos de Baleares tendrán una cuota de cero euros durante los dos primeros años de su mandato si gana las elecciones de 2023.

«El pasado abril me comprometí a extender la tarifa plana de 60 euros a los dos primeros años de actividad y a reducirla al 50% al tercer año. Pero después de haber escuchado a Isabel, después de haber analizado y estudiado con mi equipo económico su medida, hoy me comprometo aquí ante vosotros a que cuando el Partido Popular gobierne en Baleares, los autónomos también tengan una cuota cero durante sus dos primeros años», anunció Prohens ante un auditorio que no dudó en levantarse para aplaudirla.

«Primero de todo, enhorabuena por la organización de este acto a OKBALEARES, y felicidades por este primer año. Siempre es una buena noticia la pluralidad informativa, la pluralidad de puntos de vista, tener periodistas fiscalizando, haciendo preguntas, por supuesto también a nosotros, así que, enhorabuena Eduardo y todo el equipo de OKBALEARES por el trabajo de este año», dijo para abrir su discurso.

«Quedan ocho meses, 6.000 horas para las próximas elecciones de 2023. Y ese día los ciudadanos de Baleares van a decir que no quieren más prohibiciones, que quieren gestión; que no quieren más imposiciones ni radicalismo; que quieren moderación; que no quieren más intervencionismo; que lo que quieren es libertad», agregó Prohens, que ya había comenzado su intervención con un mensaje similar: «Cómo se nota que hay ganas de libertad en Baleares. Y lo entiendo. Lo entiendo porque es por lo que estamos trabajando, para dejar atrás las políticas de imposiciones, de prohibiciones, de intervencionismo… ¡Si hasta nos han prohibido los chiringuitos en la playa! Queremos pasar página de Francina Armengol, que hoy confirma que se volverá a presentar, que quiere seguir cuatro años más, pero el problema es que ¡la gente ya no puede más», exclamó la presidenta, de nuevo ovacionada.

Prohens recordó la dramática situación en la que viven los ciudadanos de Baleares, sometidos a la política restrictiva de la izquierda: «Hay que dejar atrás este clima asfixiante de la izquierda de decirle a la gente dónde tiene que llevar a sus hijos al colegio, qué coche tener, a qué casa aspirar, qué comer, cómo y de qué temas se puede hablar para que no nos insulten y no nos descalifiquen si nos salimos del relato oficial, si no decimos lo mismo que ellos. Ante la falta de gestión, prohibición. Claro, porque es lo fácil».

«Y en contraste con lo que aquí sufrimos, Madrid. Ese modelo y esa apuesta clara por la libertad. Por la libertad en mayúsculas. Y, por supuesto, su presidenta, Isabel. Isabel Díaz Ayuso», dijo para introducir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que calificó como «una amiga». «Nos conocimos antes de que ella fuera presidenta, cuando coincidimos en la Vicesecretaría de Comunicación del Partido Popular a nivel nacional. Y nunca hemos perdido el contacto». «Recuerdo su mensaje el día que anuncié que estaba embarazada de una niña: ‘Viene otra tabernaria’. Y claro que sí», bromeó.

«En un momento de desánimo por la pandemia, por cómo se había gestionado, en un momento también complicado para el Partido Popular, apareció Isabel. Y, lo he dicho muchas veces, Isabel devolvió la ilusión al Partido Popular y a muchos españoles, Isabel devolvió el orgullo de decir alto y claro ‘yo soy del Partido Popular, yo voto al Partido Popular’. Lo recordáis todos. Como frente a las políticas de Pedro Sánchez, frente a esa gestión de la pandemia que se iba improvisando, de comités de expertos que nunca supimos quienes eran, de restricciones que muchas veces no entendía nadie, una mujer se levantó y dijo basta. Y defendió a su comunidad con uñas y dientes. Porque eso también la define: Isabel defiende a su tierra, a su gente, a su comunidad, a Madrid, como nadie. Aquí tuvimos, y tenemos, todo lo contrario», agregó la mallorquina, mientras al auditorio asentía.

Prohens echó la vista atrás, a 2020, en pleno estallido del covid y de los encierros salvajes decretados por el PSOE. «Recuerdo muy bien ese primer año de pandemia, y ese contraste que se vivía entre Baleares y Madrid. Recuerdo cuando iba a tomarme un café o a comer a una cafetería o a un restaurante de Madrid y les contaba lo que pasaba aquí, que aquí estaba todo cerrado, que aquí no se podía levantar la persiana, o que si se podía, no podía haber nadie en el interior, o había que cerrar a las ocho, o cerrar a las tres y volver a abrir por la tarde… Y cuando contabas lo que pasaba aquí, los camareros o el dueño del bar te decía: si es que aquí tenemos la suerte de que nos gobierne Isabel Díaz Ayuso. Que gobierne un proyecto de libertad.»

«La suerte que tuvo Madrid de tener un Gobierno que apoyó al sector de la hostelería, que apoyó a los bares y los restaurantes, que forman parte de nuestra manera de ser, pero también a la cultura, dejando abiertos cines y teatros. Mientras, aquí todos recordamos la falta de empatía de Armengol. La comunidad con más restricciones de todas. Eso sí, sólo para algunos. Porque mientras todo el mundo estaba en casa, Armengol estaba de copas a las dos de la madrugada en el Bar Hat. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si llega a ser Ayuso?». Prohens no pudo seguir. Tuvo que interrumpir el discurso para dejar que el público la ovacionara.