Més quiere castigar a las clases más desfavorecidas sin poder entrar a Palma con un coche antiguo

Los separatistas de Més siguen con su cruzada contra el coche privado y proponen ahora ampliar más allá del centro la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Palma, lo que supondría un duro castigo para las clases más desfavorecidas que quieran entrar a la ciudad y que no se pueden permitir comprarse un vehículo nuevo que cumpla con los estándares ambientales.

Según la formación independentista, la capital balear sufre una «situación límite» de contaminación atmosférica, que supera el límite legal europeo fijado para el año 2030. Por este motivo, proponen «impulsar una ciudad pensada para las personas y no para los coches».

En concreto, exigirán al alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), que amplíe la Zona de Bajas Emisiones entre el mar y la Vía de Cintura, lo que afectaría a barrios de la periferia como Son Rapinya o el Molinar.

«Han elegido proteger a los coches antes que la salud. Eso tiene consecuencias reales en los barrios más densos y vulnerables. Respirar aire limpio no es un privilegio, es un derecho», manifiestan desde Més per Palma.

Desde Vox Palma ya avisaron que esta declaración del centro como ZBE condena este espacio «a una mayor gentrificación y obligar a sus residentes a comprar coches que no necesitan y que probablemente no puedan pagar, ni en diciembre de 2026 ni en diciembre de 2029″.

Cabe recordar que el decreto de implantación de la ZBE sanciona desde julio con 200 euros a los turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de enero de 2000, y los diésel anteriores a enero de 2006 que circulen por el centro de Palma dentro del perímetro que marca las Avenidas, sean o no residentes en esta privilegiada zona de la capital balear.

En 2027 la normativa se endurecerá. La restricción se ampliará también a los vehículos de categoría B, lo que afectará a los coches de gasolina matriculados entre 2001 y 2006 y todos los diésel fabricados a partir de enero de 2006. Solo los vehículos con categorías ambientales C, ECO o Cero Emisiones tendrán garantizado el acceso sin restricciones al centro de la capital balear.

Se trata de una norma que exige la Unión Europea para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Circular actualmente por el centro de Palma que pertenece a la zona ZBE sin el distintivo medioambiental en el coche está sancionado con multas de hasta 200 euros.

Los independentistas de Més han asegurado la estación de Foners de Palma registra una media anual de 22 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico, una cantidad que, según han indicado, supera el límite legal europeo fijado para 2030 y supone un «incumplimiento grave, anticipado y evitable» que ha derivado en que la mala calidad de aire se haya convertido en una emergencia de salud pública.