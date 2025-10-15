Meliá Hotels International regresa a Miami con su primer hotel de Branded Residences en EEUU

Meliá Hotels International ha anunciado su regreso a Miami con la próxima apertura de Meliá Miami Brickell, el primer proyecto de Branded Residences de la compañía en Estados Unidos. Desarrollado en colaboración con Urban Network Capital Group, esta propuesta pionera introduce un nuevo concepto de vida urbana que integra el estilo de vida hotelero en el corazón del vibrante distrito de Brickell.

Situado en una ubicación privilegiada en el 1120 SW 3rd Avenue, a escasos minutos de la I-95 y del emblemático Brickell City Centre, Meliá Miami Brickell ofrecerá 110 residencias de alto nivel que integran bienestar, sofisticación y el servicio excepcional de una marca hotelera reconocida mundialmente.

Este concepto vanguardista transforma la experiencia urbana al combinar la propiedad residencial con las comodidades exclusivas de un entorno hotelero, creando una nueva forma de vivir en el corazón de Miami, recoge la compañía mallorquina en un comunicado.

Cada residencia ha sido concebida como una expresión de diseño y confort, cuidadosamente elaborada para reflejar el compromiso de Meliá Hotels & Resorts con la excelencia y el bienestar integral. Para la marca, el bienestar no es una moda pasajera, sino una filosofía que guía cada detalle.

Meliá Miami Brickell será fiel a esta visión, ofreciendo a residentes y huéspedes experiencias y recursos pensados para fomentar el autocuidado, la reconexión personal y una transformación duradera que trasciende la estancia. Desde sábanas de alta gama hasta obras de arte seleccionadas y mobiliario diseñado a medida, cada residencia refleja el meticuloso cuidado por los detalles que distingue a Meliá.

Tanto propietarios como huéspedes disfrutarán de servicios exclusivos como piscina infinita, centro de bienestar, atención personalizada de conserjería y experiencias gastronómicas de alto nivel, todo ello en un entorno boutique que combina a la perfección intimidad y sofisticación.

El diseño de Meliá Miami Brickell se inspira en la elegancia contemporánea y en la riqueza cultural de sus raíces. Las áreas comunes estarán a cargo del prestigioso estudio Adriana Hoyos Design Studio, reconocido internacionalmente por su estética sofisticada, profundamente conectada con la naturaleza y el legado latinoamericano. Por su parte, las residencias serán diseñadas por Concepto Taller de Arquitectura | Interior Design, asegurando una perfecta armonía entre funcionalidad, estilo y confort en cada espacio.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia global de Meliá Hotels International para consolidar su presencia en el creciente segmento de Branded Residences, que fusiona el sector inmobiliario con la hospitalidad de lujo. La compañía ya ha implementado este modelo en destinos icónicos como ME Dubai y Gran Meliá Villa Le Corail, y actualmente trabaja en nuevos desarrollos en Seychelles y Budva, Montenegro.

Con esta nueva incorporación, Meliá refuerza además su presencia en destinos clave de EEUU, sumándose a los actuales INNSiDE New York y Meliá Orlando Celebration.

Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International, ha manifestado que están «profundamente orgullosos de marcar la entrada de Meliá en el mercado norteamericano de Branded Residences con un proyecto tan visionario. Esta es una oportunidad extraordinaria para convertirnos en un actor relevante en un país donde este modelo está ya consolidado y en plena expansión».

«En los últimos años hemos trabajado intensamente para elevar y diferenciar nuestro portafolio de marcas, especialmente en los segmentos premium y de lujo. Hoy, ese esfuerzo nos posiciona como el socio ideal para desarrollos residenciales de alto nivel que buscan combinar lo mejor de la hospitalidad y el sector inmobiliario», ha afirmado Escarrer.

Los inversores en Meliá Miami Brickell podrán acceder a un programa hotelero gestionado de forma profesional, diseñado para maximizar la rentabilidad y simplificar la experiencia de propiedad. Las unidades tendrán la opción de integrarse en un programa de alquiler, permitiendo que sean ofrecidas a huéspedes del hotel cuando no estén en uso.

Este modelo crea un espacio versátil que funciona tanto como refugio personal como alojamiento de lujo para viajeros internacionales, combinando inversión inteligente y un estilo de vida exclusivo.