Marga Prohens (Campos, Mallorca, 1982) ha cumplido sus primeros 100 días como presidenta del Govern de Baleares, una fecha que ha coincidido con la primera crisis de envergadura en el acuerdo de gobierno firmado con Vox después de que en el pleno del Parlament del pasado martes no hubiera acuerdo sobre la libre elección de lengua y el techo de gasto. En esta entrevista, Prohens explica su proyecto para implantar de forma progresiva la libre elección de lengua. Sobre otros temas, anuncia más rebajas de impuestos y explica su proyecto sobre vivienda, turismo y, también, sobre la posible eliminación del requisito del catalán en toda la función pública.

P.-Con el tema de la lengua en la enseñanza ha surgido el primer conflicto grave en el acuerdo de gobierno firmado por el PP y Vox. En el pleno del Parlament del pasado martes Vox se negó a aplazar su propuesta sobre la libre elección de lengua como le pedía el PP y votó en contra del techo de gasto. ¿Qué opina de las decisiones de Vox?

R.-Implantaremos la libre elección de lengua en la enseñanza de forma progresiva, no como quiere Vox. Nosotros estamos dispuestos a cumplir el acuerdo de investidura y por eso habíamos presentado unas enmiendas a la PNL de Vox [Proposición no de Ley] sobre la libre elección de lengua porque el texto de la misma no correspondía a lo pactado. Vox tiene todo el derecho a defender su propuesta sobre la la libre elección de lengua en la enseñanza pero el texto de la PNL presentado no se corresponde con el acuerdo de investidura. Por ello nosotros presentamos unas enmiendas que recogen lo firmado en el acuerdo de investidura y, al parecer, esto tampoco le iba bien a Vox.

P.-¿Cuál es la propuesta de la presidenta sobre la libre elección de lengua en la enseñanza?

R.-El proyecto del Govern consiste en garantizar la libre elección de lengua a partir del próximo curso en un primer ciclo de educación Infantil y de educación Primaria, hasta los ocho años, para posteriormente seguir avanzando de forma progresiva. Vox quiere la libre elección en toda Primaria desde el próximo curso y esto no es lo pactado. Vamos a cumplir con el acuerdo de investidura, que es ir ampliando esta libre elección pero de manera progresiva, con recursos, desde la tranquilidad, escuchando a todo el mundo, a sindicatos, a profesores, a equipos directivos, porque es así como se tienen que hacer las cosas para que funcionen y así al menos lo entendemos y lo vamos a hacer sin ninguna duda.

P.-¿Qué le pide a Vox?

R.-Yo lo que les pido a los de Vox es que reflexionen y entiendan que tienen delante un Govern dispuesto a cumplir y dispuesto a dar pasos hacia la libre elección, pero no de la forma que quiere Vox, sino con recursos, de manera progresiva, con tiempo y escuchando a todo el mundo. Porque los pasos que se den, los avances que se hagan, tienen que ser pasos firmes y avances consensuados desde la tranquilidad y con la comunidad educativa y con las familias.

P.-Vox votó en contra de la propuesta sobre el techo de gasto presentada por el Govern.

R.-Vox tendrá que dar muchas explicaciones, sobre todo muchas explicaciones a sus votantes. Yo creo que sus votantes no van a entender que este partido se haya sumado al pacto de izquierdas, este pacto de izquierda radical que tanto han criticado, y haya votado con el pacto de izquierda en contra del techo de gasto. Votar en contra del techo de gasto es votar contra unos presupuestos que bajan los impuestos a las familias, que garantizan la educación gratuita de cero tres años y de unos presupuestos que eliminan el Impuesto de Sucesiones o que garantizan las inversiones en infraestructuras educativas o de las plazas sanitarias de muy difícil cobertura.

P.-¿Y ahora, qué pasará con los presupuestos? ¿Volverán a presentar una propuesta sobre el techo de gasto?

R.-El techo de gasto evidentemente se volverá a debatir y habrá sin duda otra votación en el Parlament.

P.-¿Cree que ha quedado tocado el acuerdo de gobierno entre PP y Vox?

R.-Por nuestra parte no, porque nosotros hemos cumplido. Tenemos la conciencia muy tranquila, no hemos traicionado ni el pacto con Vox, ni a nuestros votantes ni a los votantes de Vox. Yo le pido a Vox que vuelva al consenso. Que vuelva al pacto de investidura.

P.-Ya ha cumplido los primeros 100 días de Govern en los que ya ha aprobado parte de sus principales promesas electorales como algunas rebajas de impuestos, la eliminación del requisito del catalán en la sanidad o la gratuidad de las guarderías, entre otras. ¿Cuál será la próxima?

R.-Hay muchos temas sobre sobre la mesa. Hay que seguir avanzando en materia sanitaria, hay que seguir avanzando en inversiones, hay que seguir avanzando en propuestas sociales, en derechos sociales y yo espero que si tenemos presupuestos, pues poder anunciar dentro de poco una bajada del Impuesto sobre la Renta del tramo autonómico para las rentas medias, para el 80% de los ciudadanos de Baleares.

P.-En su propuesta de reforma fiscal figuran más medidas.

R.-Tenemos previsto aprobar nuevas deducciones fiscales para las familias. Era un compromiso del PP y un compromiso también de este pacto de investidura el poner a las familias en el centro de la acción política. Las familias, que habían sido las grandes olvidadas por Francina Armengol, evidentemente necesitan más deducciones. Necesitan ayudas para la conciliación, para la crianza de los niños pequeños, para el cuidado de personas mayores o para el cuidado de personas con algún grado de dependencia.

P.-¿Se aprobarán antes de final de año las nuevas rebajas de impuestos y deducciones fiscales?

R.-Vamos a ver cómo avanza toda la tramitación de los presupuestos. Primero hay que aprobar el techo de gasto.

P.-¿Son medidas que tenía previsto incluir en la Ley de Presupuestos?

R.-Sí, pero estamos contemplando diferentes opciones.

P.-¿Está convencida de que podrá cumplir el acuerdo sobre la libre elección de lengua en todas las etapas educativas antes de final de legislatura?

R.-Bueno, yo insisto en que vamos a ir dando pasos, pero pasos seguros desde el consenso, desde el acuerdo, con recursos, con medios humanos y con medios materiales. Y la obligación del Govern es que cada vez que impulsa una reforma se tenga claro que contamos con los recursos materiales y humanos para llevarla adelante. Y más en el tema educativo. En este campo está el bienestar y la educación de nuestros hijos y las reformas se han de hacer sobre seguro.

P.-¿Cuál es exactamente la postura de la presidenta del Govern en cuanto a la eliminación del requisito catalán para acceder a la función pública?

R.-Hemos empezado con lo que habíamos dicho que haríamos y hemos eliminación del requisito en la sanidad. Una eliminación que hemos hecho así como me gusta a mí hacer las cosas y como voy a seguir haciéndolas, con consenso, de la mano de todos los sindicatos, de todos los profesionales sanitarios que nos reclamaban y exigían esta eliminación del requisito disuasorio. Y yo siempre he defendido que la lengua no es ni el único ni el principal problema para la falta de profesionales sanitarios en estas Islas, que hay muchos otros, que está la vivienda, que está el transporte, que está el coste de vida, pero que efectivamente la lengua era un requisito disuasorio.

P.-Todo esto en lo que se refiere a la sanidad, pero ¿y en el resto de la Administración pública?

R.-Nuestro pacto y nuestra postura también es muy clara. Hay que garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales. El ciudadano ha de ser atendidos y respondidos en la misma lengua con la que se ha dirigido a la Administración pública. Y yo aquí lo voy a hacer sin confrontación, porque cumplir el Estatuto jamás puede suponer una confrontación. Algunos desearían que esta fuera una legislatura de la confrontación lingüística. Pero en mi partido, yo lo he dicho, hemos aprendido, hemos aprendido cómo hay que hacer las cosas y esta no será una legislatura de confrontación lingüística por mucho que unos y otros se empeñen.

P.-¿Eliminará el requisito?

R.-Bueno, habrá que ver, habrá que ver las fórmulas, habrá que ver los pasos, habrá que hablar con los sindicatos para garantizar, insisto, no el acuerdo de investidura con Vox, sino el cumplimiento del propio Estatuto de Autonomía.

P.-¿La eliminación de este requisito forma parte de los acuerdos con Vox?

R.-Lo que dicen los acuerdos es lo que le he dicho anteriormente, que hay que garantizar que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

P.-¿Está convencida de que el Decreto de Emergencia Habitacional facilitará el acceso a la vivienda?

R.-Yo me remito a quien más sabe y quienes más saben son los constructores, los promotores, los colegios profesionales que han valorado este decreto, que han participado en las reuniones para consensuar este decreto y que de repente se han encontrado con un Govern que deja de ver la iniciativa privada como una parte del problema y empieza a verla como un aliado. Y es el propio sector privado que ha acogido este decreto y que ahora tiene que aplicarlo. El sector privado está diciendo que el decreto puede suponer la puesta al mercado de entre dos mil y tres mil viviendas. Es un decreto que no consume territorio, un decreto que aprovecha lo que hay construido. Es un decreto que no supone ningún gasto para la Administración y es un decreto que al establecer unas viviendas a precio limitado, un 40% por debajo del precio de mercado, tampoco posibilita la especulación.

P.-¿Es la solución definitiva ante el grave déficit de vivienda?

R.-Este decreto no es la solución a todos los problemas de la vivienda. Hay que avanzar, hay que aprobar una nueva ley de vivienda, hay que aprobar un plan de vivienda, hay que simplificar los temas urbanísticos y territoriales, hay que agilizar las licencias urbanísticas que dan los ayuntamientos. Y una cosa muy importante, hay que dar seguridad jurídica a los propietarios y sacar al mercado estas 100.000 viviendas que el Govern de Francina Armengol ha dejado vacías en Baleares. Los propietarios pueden tener la seguridad de que pueden sacarlas al mercado de alquiler de larga duración sin miedo.

P.-¿Cómo ve el tema del alquiler turístico?

R.-Nosotros hemos tomado ya una medida. Nosotros defendemos el alquiler turístico, defendemos el alquiler turístico como partido liberal que somos, defendemos el alquiler turístico porque es una manera de redistribuir la riqueza que genera nuestra principal industria, que es el sector turístico. Estamos en contra de las moratorias y estamos a favor de los límites. Estamos en contra de las prohibiciones per se, estamos a favor de la regulación y no se puede crecer sin límites. Y este Govern en la próxima Ley de Turismo, y con los Consells insulars que son quienes tienen la competencia, va a volver a establecer la bolsa de plazas, vamos a volver a establecer estos límites.

P.-El Govern de izquierdas que presidía Armengol defendía que sin límites no hay futuro.

R.-Pues resulta que en los ocho años del pacto de izquierdas han aumentado en 115.000 las plazas turísticas legales. En Baleares, el 25% de las plazas turísticas corresponden a los últimos ocho años. Decían que sin límites no hay futuro al tiempo que se registraba este crecimiento que ha habido como nunca estos últimos ocho años. Miraban hacia otro lado y dejaban de perseguir el alquiler turístico ilegal que hace un daño inmenso a nuestro destino, a nuestra marca, a nuestra imagen, a los que sí hacen las cosas bien. Por eso nosotros, en este primer Decreto de Emergencia Habitacional, hemos aprobado una disposición para que los Consells insulares puedan precintar la actividad comercial de este alquiler turístico ilegal.

P.-¿Hablando de turismo, cree que sobran turistas en Baleares?

R.-Bueno, creo que hay que hablar de límites y creo que no se puede crecer sin límites. Y creo que lo he dicho muchas veces. Y el conseller de Turismo también, que en verano, en determinados momentos y en determinados espacios hay saturación y negarlo es negar la evidencia. Y creo que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. No se ha planificado la temporada. Llevamos aquí prácticamente veinte años sin grandes inversiones en infraestructuras, en aguas, en depuración, en mejorar los accesos a Palma, en el transporte público. Claro, si tú no haces absolutamente nada y sabes que vas a recibir millones de turistas, evidentemente se producen situaciones que acaban perjudicando la vida y la comodidad del residente. Ahora bien, estoy muy orgullosa de ser la presidenta de una comunidad turística y creo que esto hay que decirlo así, y yo no voy a pedir perdón ni voy a pedir a los empresarios que pidan perdón por dedicarse a lo que mejor que saben hacer, por generar puestos de trabajo y por generar riqueza. Y por eso yo quiero dejar de hablar de industria turística o de sector turístico y empezar a hablar, como hace la Fundación Impulsa, de Sistema Turístico Circular para ser sostenibles económica, medioambiental y socialmente.

P.-¿Qué puede hacer el Govern ante el incremento constante de la inmigración ilegal?

R.-Es uno de los principales temas que he tratado con la delegada del Gobierno, Aina Calvo. Hablamos del inmenso problema que tenemos con la inmigración ilegal, un problema que tiene que arreglarse en origen y que tiene que arreglarse cambiando la política exterior de Pedro Sánchez. Yo tuve la oportunidad de denunciarlo en el Congreso. Denuncié que esta política exterior de Pedro Sánchez, este enfrentamiento con Argelia, iba a provocar que los grandes perjudicados fueran las Islas Baleares. En aquel momento me llamaron casi casi de todo, pero los datos ahí están y hemos visto estas últimas semanas una nueva oleada de pateras. No tenemos además posibilidad de poder recibir a toda esta gente que llega a nuestros puertos porque tenemos una falta alarmante de agentes en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Tampoco tenemos espacio para poderlos recibir como merece cualquier vida humana. Entonces, nosotros evidentemente estamos en que hay que perseguir las mafias, en que hay que perseguir a aquellos que hace negocio con la vida humana y que se aprovechan de situaciones muy duras en sus países de origen. Y evidentemente también hemos hecho gestiones y venimos reclamando a través de Delegación de Gobierno un nuevo SIVE, un nuevo radar en nuestras costas para que detecte estas embarcaciones.

P.-Anunció primero el cierre de la Oficina Anticorrupción y más recientemente una auditoría a este organismo. ¿Qué sospecha?

R.-Yo creo que las auditorías deberían hacerse en muchos casos y siempre son positivas. Igual está todo bien hecho. Lo que queremos comprobar es si la Oficina han cumplido su propio reglamento. La Oficina Anticorrupción ha incumplido sistemáticamente las recomendaciones, por ejemplo, de la Sindicatura de Cuentas, y tiene irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas que no ha querido corregir. Habrá que ver los expedientes que se han tramitado, si se ha actuado correctamente y si las filtraciones a la prensa cuadran con el el reglamento de la Oficina o no.

P.-En plenas negociaciones con la investidura de Pedro Sánchez es previsible que haya grandes concesiones a Cataluña. ¿Cree que Baleares debe recibir lo mismo trato que Cataluña?

R.-Yo voy a exigir que nos traten igual que a Cataluña y a cualquier Comunidad Autónoma. Yo no tengo ni medio complejo de inferioridad con ninguna de las otras comunidades autónomas, a las que respeto profundamente, pero creo que demasiadas veces ha habido aquí complejos de inferioridad. El actual sistema de financiación que tanto perjudica a Baleares, siendo una de las que más aporta y una de las que menos recibe, es un sistema de financiación que no cuenta con una variable tan importante para nosotros como es la población flotante y, además, no reconoce nuestra insularidad. Fue un pactado a dos bandas, entre Zapatero y Cataluña, y siempre que hay una negociación a dos bandas entre el PSOE y Cataluña, los ciudadanos de Baleares acabamos pagando la fiesta, acabamos pagando los platos rotos y yo esto como presidenta no lo voy a consentir.

P.-¿Su propuesta sobre la financiación?

R.-Que se reconozca la importancia de la población flotante. Frente a una España que se vacía, hay una España que se llena y en esta España que se llena está sin duda Baleares por nuestra capacidad de generación de empleo, de generar riqueza. Debe reconocerse la elevada presión demográfica que ha habido en los últimos años y que seguirá habiendo en Baleares. Y tiene que reconocerse que estos millones de turistas que nos visitan durante cinco o seis meses al año han de tener unas buenas infraestructuras de carreteras, un buen servicio sanitario, hay que ofrecerles seguridad porque somos ante todo un destino seguro y esto tiene un coste. Entonces, defiendo el reconocimiento de esta población flotante y el reconocimiento de la insularidad.