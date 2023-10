La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ni confirma ni descarta la eliminación del requisito del catalán para acceder a un empleo en la Administración autonómica como exige Vox. «Hay que analizar caso por caso y evidentemente no es lo mismo una persona que tiene atención al público que una que no lo tiene. Hay diferentes categorías profesionales», ha apuntado durante el Desayuno Informativo con Europa Press.

Prohens ha asegurado que lo que quiere el Govern «es garantizar que cualquier ciudadano de las Islas Baleares pueda dirigirse a cualquier administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales, y sea atendido y sea respondido en la lengua oficial con la que se dirige».

En cualquier caso cabe recordar que el pasado miércoles el Govern de Marga Prohens dio un nuevo paso para acabar con la dictadura del catalán que impuso en Baleares el pacto de izquierdas. El PP votó en el Parlament en contra de la propuesta del PSOE de mantener el requisito del catalán.

El PSOE presentó una Proposición No de Ley en la que insta al Ejecutivo autonómico «a mantener el requisito del catalán en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para ocupar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma, para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas catalanohablantes de estas Islas».

La propuesta fue debatida en la Comisión de Asuntos Institucionales y contó con el voto en contra del PP. El resultado final fue de seis votos a favor, los de la izquierda, frente a los seis votos en contra del PP. Vox no estuvo presente en esta comisión. Ahora la propuesta se elevará al Pleno para su votación definitiva y se da por sentado que será rechazada con los votos del PP y Vox, que suman mayoría.

Este lunes Prohens, sobre el tema de la lengua, ha sugerido que «algunos quisieran que sea una legislatura de confrontación lingüística», ante lo que ha asegurado «que no lo va a ser». Así, ante las «opciones políticas que hacen de la lengua un eje fundamental de su estrategia de gobierno», ha defendido que «esto puede hacerse desde la cordialidad» y la pluralidad, «en total normalidad como pasa en la calle» donde hay «un bilingüismo cordial».

Además, Prohens ha destacado el hecho de que Baleares es la única Comunidad donde el PP gobierna en solitario con un acuerdo programático con Vox. Ello «permite aplicar el acuerdo marcando los tiempos y las formas desde la moderación, la centralidad y el sentido común», ha aseverado. Acto seguido ha argumentado que los ciudadanos han avalado ese acuerdo puesto que los resultados del PP en Baleares mejoraron en las elecciones generales de julio.

‘Marea verde’

Por otra parte, la presidenta del Govern se ha mostrado confiada este lunes de que durante su mandato no se repetirá una marea verde en la educación, ante la aplicación de la libre elección de lengua incluida en el acuerdo de investidura con Vox.

«Yo creo que algo hemos aprendido. Desde luego mi partido algo aprendió», ha declarado Prohens, preguntada por las protestas durante el Govern del PP con José Ramón Bauzá (2011-2015).

«A mí nunca se me han caído los anillos por pedir disculpas por habernos equivocado en diferentes cosas. Por eso pasamos de gobernar a estar en la oposición», ha razonado Prohens.

La presidenta se ha mostrado confiada en que no se repetirán las mareas verdes «por el talante del conseller de Educación», Antoni Vera, porque mantiene «diálogo constante» con los sindicatos educativos y porque son «conscientes de que cualquier reforma en educación requiere, sobre todo, medios económicos y medios humanos».

La popular ha insistido en este último punto remarcando que «si no hay medios económicos y humanos no puede producirse esta reforma porque tensionas el sistema, y al final los más perjudicados no son los políticos o los sindicatos o los profesores» sino los alumnos.

En cualquier caso, Prohens también ha recordado que el compromiso plasmado en los acuerdos con Vox es el de «ir avanzando durante toda la legislatura para que esta libre elección pudiera ser una realidad en todas las etapas educativas».

«Ello lo vamos a hacer con medios económicos, con medios materiales, escuchando a los sindicatos y escuchando a los profesores y equipos directivos» que son «los que tienen que hacer realidad esta libre elección». «Y se van a ir dando pasos, insisto, desde la tranquilidad, desde el consenso», ha apostillado.

La presidenta ha indicado que, al tomar posesión del cargo en julio, para el inicio de curso escolar sólo ha «dado tiempo» de aplicar la gratuidad en la etapa 0-3 años y volver a las notas numéricas, mientras que dejan «para el curso que viene» la libre elección de lengua.