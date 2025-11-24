Mantener Eivissa limpia, una tarea compartida

La limpieza es una prioridad para el Ayuntamiento de Eivissa que lidera Rafa Triguero. La situación actual no alcanza los niveles que el municipio merece y por ello desde el consistorio se han impulsado numerosas actuaciones para reforzar los servicios municipales y garantizar una gestión más eficaz.

Sin embargo, la colaboración ciudadana es imprescindible: mantener Eivissa limpia es una responsabilidad compartida. Por ello, el Ayuntamiento quiere trasladar a toda la ciudadanía la importancia de mantener una ciudad limpia, cuidada y acorde con la imagen deseada.

Actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Eivissa

En el marco del compromiso municipal con la mejora del espacio público, el Ayuntamiento ha llevado a cabo las siguientes acciones:

Refuerzo del control sobre la empresa contratista , incorporando nuevos sistemas de supervisión, seguimiento y gestión de los dispositivos de limpieza.

, incorporando nuevos sistemas de supervisión, seguimiento y gestión de los dispositivos de limpieza. Instalación de papeleras compactadoras, con una capacidad hasta cinco veces superior a las tradicionales, para evitar su saturación, especialmente en zonas de gran afluencia durante el verano.

con una capacidad hasta cinco veces superior a las tradicionales, para evitar su saturación, especialmente en zonas de gran afluencia durante el verano. Ampliación del presupuesto destinado a la limpieza , alcanzando el máximo permitido por el contrato vigente. Este incremento se ha traducido en más vehículos, más herramientas y más personal.

, alcanzando el máximo permitido por el contrato vigente. Este incremento se ha traducido en más vehículos, más herramientas y más personal. Apertura de un expediente sancionador a la empresa contratista por incumplimiento de los niveles de servicio establecidos.

por incumplimiento de los niveles de servicio establecidos. Actualización y endurecimiento de la ordenanza de limpieza , con sanciones más estrictas contra comportamientos incívicos.

, con sanciones más estrictas contra comportamientos incívicos. Instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para prevenir infracciones.

en puntos estratégicos para prevenir infracciones. Incremento de las sanciones por conductas incívicas relacionadas con la gestión de residuos y el mantenimiento del espacio público.

relacionadas con la gestión de residuos y el mantenimiento del espacio público. Puesta en marcha de una campaña de divulgación y concienciación , con la producción de cinco spots y difusión en cines, televisión, redes sociales, prensa, radio y soportes urbanos.

, con la producción de cinco spots y difusión en cines, televisión, redes sociales, prensa, radio y soportes urbanos. Desarrollo de una campaña educativa en los centros escolares , a través de los Basureitors , un equipo de «superhéroes de la limpieza» formado por un cómico, un mago y un payaso que visitan los colegios del municipio para fomentar valores de civismo y respeto al entorno mediante actividades lúdicas. Esta iniciativa, integrada en la campaña Eivissa és ca teua. Cuida-la, no l’embrutis, combina acciones a pie de calle, intervenciones educativas y una fuerte presencia en medios de comunicación.

, a través de los , un equipo de «superhéroes de la limpieza» formado por un cómico, un mago y un payaso que visitan los colegios del municipio para fomentar valores de civismo y respeto al entorno mediante actividades lúdicas. Esta iniciativa, integrada en la campaña Eivissa és ca teua. Cuida-la, no l’embrutis, combina acciones a pie de calle, intervenciones educativas y una fuerte presencia en medios de comunicación. Modificación del sistema de recogida de enseres y muebles , asignando días específicos para cada barrio y mejorando la planificación del servicio.

, asignando días específicos para cada barrio y mejorando la planificación del servicio. Creación de un registro de grandes productores de residuos, con el fin de optimizar la gestión y el control de los mismos.

Principales problemáticas detectadas

A pesar de los esfuerzos municipales, persisten diversas conductas incívicas que afectan directamente al estado de la ciudad. Entre las más habituales se encuentran:

Tirar chicles y colillas en la vía pública.

No recoger ni limpiar los excrementos de las mascotas.

Depositar enseres y voluminosos fuera de los lugares o días habilitados.

No respetar los horarios establecidos para la recogida de residuos.

Un compromiso compartido

La limpieza es el reflejo visible del respeto que una ciudad se tiene a sí misma. Por este motivo, el Ayuntamiento de Eivissa ha impulsado la mayor ampliación del contrato de limpieza de su historia, pasando de 5,6 a casi 8 millones de euros, alcanzando el límite posible antes de su vencimiento en noviembre de 2026.

El Ayuntamiento continuará trabajando para mejorar los servicios, pero la implicación activa de toda la población es esencial para lograr una Eivissa más limpia, más sostenible y más agradable para residentes y visitantes.