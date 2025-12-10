El Mallorca ya tiene claro su calendario hasta final de año…y es tremendo. El equipo de Jagoba Arrasate tendrá que disputar tres partidos en tan sólo seis días, dos de ellos fuera de casa, y se jugará su futuro en la Copa del Rey. El maratón arranca este sábado ante el Elche en Son Moix, continúa el martes siguiente en Riazor ante el Deportivo y echa el telón el viernes día 19 en Mestalla ante el Valencia, en el que será el último encuentro de 2025.

Los objetivos están muy claros: marcharse de vacaciones fuera de posiciones de descenso y avanzar hasta los octavos de final de la Copa del Rey. Un plan que exigirá salir victorioso de Riazor y, por lo menos, ganar uno de los dos partidos de Liga que quedan porque tan sólo hay dos puntos de distancia con respecto a las tres últimas posiciones. El Girona es de hecho quien marca la frontera de la línea roja, con 12 puntos, por 14 de los de Arrasate tras su empate del pasado viernes en el Carlos Tartiere.

Yendo partido a partido el primer escollo será el sábado el Elche, en un partido en el que el Mallorca no podrá contar con dos titulares indiscutibles como Raíllo y Samú Costa. El albanés Kumbulla y el aragonés Morlanes se perfilan como sus sustitutos, aunque quedan todavía varias sesiones preparatorias y Arrasate dispone también de otras opciones, sobre todo en el caso del centrocampista.

Luego tocará preparar el compromiso ante el Deportivo en Riazor, donde lo lógico, siguiendo lo que ha sucedido en las anteriores eliminatorias, es que jueguen los menos habituales, lo que aumentará la dificultad para dejar fuera al segundo clasificado de Segunda División, que tampoco se espera que juegue con los titulares. Al Mallorca le preocupa en especial el extremo Yemeray, la gran estrella del equipo gallego.

El 2025 se despide por fin en Mestalla ante el Valencia el próximo viernes, en el partido que dará por concluido el mini maratón de partidos ante el que tendrán que enfrentarse los mallorquinistas. Será otro encuentro de máxima intensidad que los chés están tan sólo un punto por encima en la clasificación, tras haber empatado en la última jornada ante el Sevilla.