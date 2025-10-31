Mallorca se reinventa en la feria turística de Londres con una web para un viaje personalizado con IA

Mallorca se reinventa en la feria turística de Londres con una nueva web para un viaje personalizado con Inteligencia Artificial (IA). El presidente del Consell, Llorenç Galmés; la vicepresidenta, Antonia Roca; y el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, presentarán esta iniciativa Mallorca se reinventa con el objetivo de liderar un nuevo modelo de gestión del turismo responsable basado en la convivencia.

La institución quiere poner de manifiesto que la isla es «un destino que evoluciona hacia la inteligencia turística, la sostenibilidad y la experiencia personalizada».

«El Reino Unido es un mercado estratégico para nosotros, y en la WTM vamos a mostrar cómo estamos preparados para adaptarnos al viajero del futuro», ha subrayado Rodríguez en una rueda de prensa este viernes para dar a conocer la presencia de Mallorca en la feria británica la próxima semana.

En este sentido, ha remarcado que se busca posicionar Mallorca como «pionera» en el desarrollo de un nuevo ecosistema digital centralizado en la web mallorca.es, cuyo principal motor de personalización será un agente de IA que ayudará al usuario a personalizar su experiencia.

Tras la presentación, y ese mismo día, en el centro de Londres, se realizará una exposición titulada Dins i més enllà del marc en la que artistas mallorquines exhibirán sus obras durante una semana en el marco de la feria. La presentación oficial será el martes a las 18.00 horas.

En este sentido, el Consell de Mallorca presentará el proyecto cultural Noves Presències que impulsa a jóvenes promesas artísticas de la isla y va en línea con la apuesta institucional por unir cultura y turismo.

Tras recuperar esta iniciativa el pasado mes de mayo, que hacía décadas que no se llevaba a cabo, se lleva a Londres la obra de siete creadores emergentes seleccionados por la Accaib, que exhibirán sus trabajos en la muestra Dins i més enllà del marc, comisariada por Beatriz Escudero.

«Es un orgullo mostrar al mundo el talento que nace en Mallorca y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros artistas emergentes», ha subrayado la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, quien ha destacado que la cultura «es ya una herramienta estratégica para la promoción turística».

‘Correfoc’ y exposiciones

También habrá un espectáculo a cargo de la Federació de Dimonis, Diables i Bèsties de foc de Baleares en el exterior de OXO Gallery, concretamente en los Bernie Spain Gardens. La demostración, programada entre las 19.00 y las 20.00 horas, ofrecerá una representación a pequeña escala de un correfoc, en la que participarán ocho dimonis.

El objetivo, según ha apuntado el Consell, es mostrar y poner en valor la energía, el espíritu festivo y la riqueza simbólica de esta tradición mallorquina.

«La exposición artística y la innovación tecnológica que presentamos este año son muestras claras de que el turismo en Mallorca va mucho más allá del tradicional, hacia un modelo integral que abraza cultura, talento local, tecnología y respeto al entorno», ha apuntado Roca.

Paralelamente, los miembros de la comitiva mantendrán estos días reuniones con los principales interlocutores del sector turístico, entre los que se encuentran Turespaña, lastminute.com, eDreams, Voyage Privé y Wanderlust, entre otros.