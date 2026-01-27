El Mallorca pelea con otros clubes italianos por Ngonge

El Mallorca pelea con otros clubes italianos por el delantero belga Cyril Ngonge, que en estos últimos días de mercado aparece como el objetivo número uno tras haber fallado la primera opción, que era la del colombiano Yáser Asprilla, que se ha marchado al Galatasaray turco. De momento la distancia económica es muy alta y no se esperan novedades hasta los últimos días de la semana.

En la carrera por lograr la cesión de Ngonge, cuyos derechos no hay que olvidar que pertenecen al Nápoles, que hace dos años pagó 20 millones de euros al Hellas Verona por su fichaje, ha surgido competencia dura porque al jugador, que ha disputado la primera vuelta en calidad de préstamo en el Torino, le quieren por lo menos dos clubes de la Serie A y otros de la Serie B, aunque la prioridad del delantero es seguir en la máxima categoría. Se habla incluso de un interés del Oporto por el jugador, que sigue teniendo un buen cartel.

El Mallorca, que cuenta con recursos económicos limitados en este mercado de enero, no le queda otra que aguantar con paciencia y esperar que el futbolista acabe eligiendo la opción que le ha puesto sobre la mesa Pablo Ortells, que le ha asegurado que sería una pieza importante en el esquema del equipo en la segunda vuelta.

Sea como sea, habrá que armarse de paciencia porque el mercado sigue bastante parado en toda Europa, aunque se espera una avalancha para los últimos días, especialmente en las 24 horas finales. Hay que recordar que el libro de pases se cerrará el lunes dos de febrero a medianoche, justo una hora después de que acabe el partido que jugará el Mallorca en Son Moix ante el Sevilla, un choque clave para los de Arrasate, a los que el Getafe metió ayer en zona de descenso. Un tropiezo ante los andaluces dejará al borde del despido a Jagoba Arrasate, al que será ya prácticamente imposible mantener en el cargo.