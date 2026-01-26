Se esfuma Asprilla: el Girona lo cede al Galatasaray

Se ha esfumado el sueño de Jagoba Arrasate: Yáser Asprilla jugará hasta final de temporada en el Galatasaray turco, después de que ambos clubes alcanzaran ayer un acuerdo en un pacto que incluye una opción de compra.

El Mallorca no pudo llegar en ningún momento a las pretensiones económicas del Girona, que exigía dos millones de euros por la cesión del jugador, además de hacerse cargo de la parte proporcional de su salario hasta final de temporada. La operación, en su global, excedía los tres millones por apenas cuatro meses.

Asprilla era el jugador que respondía más fidedignamente a las necesidades del equipo: zurdo con capacidad de jugar a pierna cambiada, con desequilibrio, último pase y con gol. Ortell llevaba semanas tras él porque pretendía evitar que entraran otros clubes en la puja, pero fue imposible conseguir que el Girona rebajara sus pretensiones y ayer mismo el equipo catalán anunciaba la cesión al Galatasaray.

ℹ️ Asprilla cedit al Galatasaray 🤝 El Girona i el Galatasaray han arribat a un acord per la cessió del davanter colombià a l’equip turc. L’acord també inclou una opció de compra. 🙏 Molta sort, Yáser! 🔗 https://t.co/eTJ90yvGi9 pic.twitter.com/VlRXqNNbB9 — Girona FC (@GironaFC) January 25, 2026

Perdido el principal objetivo, no hay tampoco buenas noticias de momento en cuanto a los jugadores que aparecían como alternativas y hemos entrado en la última semana de un mercado que se cierra el lunes dos a las doce de la noche, una hora después de que haya finalizado el partido Mallorca-Sevilla en Son Moix.

Hay bastantes nervios en el cuerpo técnico porque no llegan los refuerzos que se prometieron y a todo esto si hoy el Getafe empata o gana en Girona el Mallorca va a acabar la jornada en posiciones de descenso. Está claro que no corren buenos tiempos en Son Moix, pero la degradación no viene de ahora, sino que lleva ya mucho instalada en un club totalmente descabezado.