Mallorca estrena un servicio pionero de apoyo a domicilio a familias con hijos con discapacidad intelectual

El Consell de Mallorca estrena un servicio único en España que ofrece apoyo a domicilio a familias con hijos con discapacidad intelectual (SAI-DIC). Un recurso que ofrece la institución a través de la dirección insular de Personas con Discapacidad del IMAS, pionero en el ámbito estatal, gratuito y especializado, dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por conducta, y que se desarrolla directamente dentro de su casa.

El servicio arranca con 100 plazas disponibles para toda la isla. Las familias interesadas podrán acceder por derivación de los servicios sociales municipales o a través de los servicios educativos y sanitarios que detecten la necesidad de una intervención especializada a domicilio.

El Consell de Mallorca consolida su apuesta por la atención domiciliaria como modelo de futuro más próximo, humano y respetuoso con el entorno familiar de las personas. Una línea de actuación que se concreta también con la ampliación del Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID), que ha pasado de 13.000 horas mensuales de atención hasta 18.400 y que también se ofrece los fines de semana y festivos.

En este contexto, se ha presentado también la campaña institucional Cuando la ayuda llega a casa, todo cambia, que quiere poner de relieve el valor de la atención domiciliaria como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o dependencia y de sus familias.

«Mallorca es hoy pionera en Baleares y en España al ofrecer este servicio. Hoy no hacemos promesas, sino que presentamos soluciones reales para las familias que más lo necesitan. El SAI-DIC complementa el servicio de atención integral a domicilio, dirigido a personas mayores con dependencia, y refuerza un modelo que funciona y que amplía sus beneficios a otros colectivos», ha destacado el presidente del Consell, Llorenç Galmés, durante la presentación del nuevo recurso.

El SAI-DIC cuenta con un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, maestros y otros perfiles especializados. Cada caso dispondrá de un plan de intervención individualizado, adaptado a las necesidades específicas del niño y de su familia.

En este sentido, el presidente Galmés, ha puesto de relieve el liderazgo y compromiso de la institución con las familias, puesto que «este servicio es sólo un paso más en el camino de consolidar unos servicios sociales de calidad, personalizados y centrados en la persona, y es un recurso que presta directamente la institución, como muestra clara del compromiso del Consell de Mallorca con las familias», ha dicho.

Las intervenciones de los profesionales que integran el SAI-DIC incluyen el acompañamiento directo al menor para mejorar su autonomía, la reducción de la frecuencia e intensidad de las conductas disruptivas, y el trabajo con las familias para dotarlas de herramientas que permitan redirigir comportamientos y reforzar la convivencia.

Todo ello se hace de manera coordinada con educación, servicios sociales y salud, con el objetivo de dar una respuesta integral y coherente.

Por su parte, el conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha remarcado que «el SAI-DIC supone un antes y un después en el apoyo a las familias: permite reducir la intensidad y frecuencia de las alteraciones de conducta, reforzar la autonomía y prevenir futuras institucionalizaciones».