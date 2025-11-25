El Mallorca enciende el árbol de Navidad en Son Moix
El club inaugura las fiestas en el estadio con un acto multitudinario junto a la afición
La celebración contó también con la actuación del Coro Juvenil de Sant Josep Obrer
El RCD Mallorca ha celebrado esta tarde, por primera vez, el encendido oficial del Árbol de Navidad en la plaza exterior del Estadi Mallorca Son Moix, entre la tienda oficial y el RCD Mallorca Sport Clinic. Un acto que nace con vocación de convertirse en una nueva tradición bermellona y que ha reunido a un gran número de aficionados de todas las edades, creando un ambiente festivo y familiar.
Desde las 17:30 horas, Samu Costa y Mateo Joseph participaron en un meet & greet en la tienda del club, donde firmaron camisetas, bufandas y productos oficiales durante una hora y media. La presencia de ambos jugadores generó una notable afluencia de público, con largas colas y un ambiente muy cercano entre plantilla y aficionados.
La celebración contó también con la actuación del Coro Juvenil de Sant Josep Obrer, que aportó el toque musical a la tarde navideña. A las 19:00 h, tras unas palabras de Alfonso Díaz, CEO de Negocio del RCD Mallorca, deseando felices fiestas a todos, los jugadores fueron los encargados de pulsar el botón que iluminó el árbol por primera vez.
Para acompañar el momento, el club ofreció a los asistentes chocolatada, ensaimadas y vino caliente, creando un ambiente cálido en torno al encendido y reforzando el espíritu navideño.
«El éxito de participación refleja el fuerte vínculo entre el RCD Mallorca y su afición, así como la voluntad del club de seguir impulsando iniciativas que acerquen a los mallorquinistas y mantengan vivas las tradiciones que construyen identidad», afirma el club en su comunicado oficial. Con este primer encendido, el club inicia una celebración que aspira a consolidarse como una cita anual imprescindible en el calendario bermellón.
