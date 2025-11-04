El Mallorca se desangra en defensa: sólo una portería a cero

Sólo una portería a cero en once jornadas. El Mallorca se desangra en defensa y ese es uno de los motivos que explican su situación en la clasificación, evitando posiciones de descenso por puro golaverage. El capitán Raíllo ya denunció el problema tras el partido ante el Betis del pasado domingo -«cada uno hace la guerra por su cuenta»-, y no le falta razón. El equipo ha perdido por completo los extraordinarios mecanismos defensivos que adquirió durante la etapa de Javier Aguirre.

Son ya 18 goles encajados en 11 jornadas, una renta que contrasta con la del año pasado a estas alturas, cuando tan sólo se habían recibido ocho tantos en el mismo número de partidos. De hecho, en esta temporada todos y cada uno de los equipos que se han enfrentado al Mallorca en la Liga le han marcado por los menos un gol, con la única excepción del Alavés, que cayó 1-0 en Son Moix en la que hasta ahora ha sido la única victoria doméstica del curso.

«Mi sensación es que cada uno hace la guerra por su cuenta. Desde que empezó la Liga hemos perdido la solidez defensiva que teníamos. Éramos un grupo que trabajábamos todos a uno y si no es así vamos a sufrir», dijo tras el encuentro del domingo Raíllo, visiblemente molesto por lo que había sucedido en La Cartuja, especialmente en la primera parte, en la que el Betis marcó tres goles.

Por supuesto el primer señalado es el entrenador. Jagoba Arrasate lleva en caída libre todo el año, desde que en enero el equipo fue goleado por un Segunda Federación, el Pontevedra, en su primera participación en la Copa del Rey. El técnico heredó un equipo que hacía muy bien su trabajo cuando de lo que se trataba era de proteger su portería y no ha sabido darle continuidad, lo que se está traduciendo en su lenta pero imparable degradación. El encuentro del domingo ante el Getafe se presenta como una verdadera final para un Mallorca que debe evitar como sea caer en posiciones de descenso.

