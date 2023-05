Empieza a tomar cuerpo el Mallorca 23-24 y más o menos ya se perfila la lista de bajas. Hay seis jugadores que tienen muy complicado continuar: Hadzikadunic, Augustinsson, Kadewere, Ángel, Galarreta y Kang, pero la lista podría ampliarse porque está en el aire el futuro de Grenier, Nastasic, Maffeo y, por lo menos, uno de los tres porteros.

Hadzikadunic. Pese a que últimamente está jugando, las posibilidades de que el sueco/bosnio continúe la próxima temporada son nulas. Volverá al Rostov, que es el equipo que detenta sus derechos.

Augustinsson. No ha conseguido quitarle el sitio a Jaume Costa. Lo que se va a buscar en el mercado va a ser un lateral zurdo que venga para ser titular. El sueco volverá al Sevilla.

Galarreta. Ya lo ha confirmado el propio Aguirre: se va al Athletic de Bilbao. Es una baja muy sensible para el Mallorca, pero el club ya sabía que se marchaba desde hacía meses.

Kang In Lee. Otra baja dolorosísima. Cuando se le fichó con la carta de libertad se le prometió que si venía con una oferta digna se le facilitaría la salida. El Mallorca espera recaudar por él en torno a 20 millones de euros.

Kadewere. Existe una opción de compra obligatoria por el delantero de Zimbabue, pero estaba condicionada a que cumpliera unos objetivos a los que es imposible que llegue. Vuelve al Olympique de Lyon.

Ángel. También tenía una cláusula de renovación que se activaba en caso de cumplir un determinado número de partidos y/o goles que tampoco va a alcanzar.

Aparte de estos seis, que están cantados, hay otros jugadores que también están con un pie más fuera que dentro. Son los siguientes:

Rajkovic/Greif/Leo Román. Por lo menos uno de los tres saldrá. Es inviable que se mantenga a estos tres porteros la próxima temporada. Ojo a un punto que es estratégicamente clave: el Mallorca quiere que Leo Román sea a medio plazo el titular. Los pasos que se den irán en este sentido.

Nastasic. Cuando ha jugado ha cumplido, pero su ficha es alta. Tiene un año más opcional y el club negociará a la baja. Si se dan los condicionantes no es descartable que siga, pero hay pocas posibilidades.

Grenier. Entra muy poco en juego y ha tenido algún episodio de indisciplina que no ha gustado. Tiene un año más de contrato y está muy bien considerado en el vestuario porque su clase es innegable, pero se va a intentar negociar su salida.

Maffeo/Gio. Éste será uno de los puntos calientes del verano. El uruguayo ya ha intentado marcharse pero el club no le ha dejado porque cuenta con él, y el catalán tiene un alto valor de mercado. No hay una decisión tomada al respecto todavía y está siendo objeto de debate, pero no se descarta que se traspase a uno de los dos, teniendo en cuenta además que Antonio Sánchez puede cubrir bien esta demarcación.

Por supuesto ésta no es una lista cerrada. Puede haber sorpresas en verano y puede salir algún jugador que no está en esta relación porque le llegue una buena oferta y pida marcharse, pero lo que está claro es que por ahí irán los tiros.