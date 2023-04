Las molestias de Nastasic encienden las alarmas

Al Mallorca se le acumulan los problemas en defensa. A las bajas ya conocidas de Gio González, Copete y Baba por sanción se unen las dudas de Valjent y Nastasic. El eslovaco parece que llegará a tiempo, pero hoy el serbio no ha entrenado a causa de unas molestias musculares que en principio no deberían ser demasiado serias, pero que de momento le mantienen en el dique seco. A día de hoy Aguirre sólo cuenta con el cordobés Raíllo y con el sueco Hadzukadonic, que todavía no ha jugado ni un solo minuto en la Liga.

Las alarmas se han encendido esta mañana en la sesión de entrenamiento, en la que no ha podido participar Nastasic, con problemas musculares. Tampoco ha estado con sus compañeros Ángel, pero en su caso no es una baja importante ya que apenas cuenta para el entrenador. El defensor serbio, en cambio, estaba llamado a ser el sustituto de Copete, expulsado el pasado viernes ante Osasuna, y que está pendiente de saber por cuantos partidos es sancionado.

También está entre algodones el eslovaco Martin Valjent, que lleva dos partidos fuera del equipo. Hoy ha entrenado con aparente normalidad, pero quedan días aún por delante y hay que ver si no se resiente de sus problemas físicos, lo que le causaría al equipo un enorme problema que obligaría al cuerpo técnico a variar el habitual sistema de tres centrales o a tirar de alguien de la cantera, como Gayà, que ha jugado algunos partidos con los profesionales.

El Mallorca juega el domingo a las dos de la tarde en el Nuevo Zorrilla ante un Valladolid que acaba de despedir a Pacheta, que hoy se ha despedido de los aficionados en una emotiva rueda de prensa. El ex-mallorquinista Paulo Pezzolano, hasta hace poco entrenador del Cruzeiro brasileño, se perfila como su sustituto.