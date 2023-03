La consecuencia de este empate no se conocerá hasta que la jornada se haya consumido porque dependerá de los resultados de los equipos de la zona baja, pero es evidente que el marcador no es bueno. El Mallorca desperdició una oportunidad única ante un Osasuna que arriesgó lo mínimo pensando en la semifinal de Copa y que no fue a por el partido ni siquiera cuando se quedó con un futbolista más por autoexpulsión de Copete.

El empate y la poca producción ofensiva del Mallorca, que no tiró ni una sola vez entre los tres palos, puso al descubierto que sufre un considerable atasco creativo. Se limitó a tirar de corazón para buscar una victoria a la que nunca llegó ni a acercarse, y que pudo haberse convertido incluso en derrota de haber arriesgado más Osasuna.

El recital de tarjetas y de disparidad de criterio que dio Díaz de Mera fue lamentable, al nivel de lo que es este árbitro. Su criterio para castigar de un modo las faltas de Osasuna y las del Mallorca fue impresentable, pero en la expulsión de Copete hay poco que discutir porque el central andaluz agarró de la cintura a Rubén García para evitar que encarara totalmente solo a Rajkovic.

El equipo del sancionado Aguirre sobrevivió mientras le duró la gasolina a Kang In Lee, que jugó una excelente primera parte en la que llegaron las únicas aproximaciones interesantes en dos disparos de Maffeo y Muriqi que se fueron altos. Tras el descanso el coreano acusó el viaje que había tenido que efectuar desde la otra parte del mundo con menos de 48 horas de margen y acabó fundido. Ahí se acabó también el Mallorca porque su cambio coincidió además con la expulsión de Copete.

Consciente de la enorme importancia de los puntos en juego, Aguirre puso sobre el césped todo lo que tenía con el objetivo de abrir pronto el marcador ante un Osasuna mucho más recatado que había reservado jugadores de cara a la semifinal de Copa que tiene programada para el próximo martes.

Tal y como era previsible, el Mallorca copó el balón y el dominio de un partido que se disputó muy cerca del área de Sergio Herrera. El equipo se encomendó a la magia de Kang In Lee y el coreano llevó a sus compañeros en volandas superando líneas con su habilidad y provocando centros laterales que obligaron a emplearse a fondo a los centrales navarros, en especial a Aridane, que a los 15 minutos le quitó literalmente el balón de la cabeza a Muriqi cuando el kosovar se preparaba ya para cabecear a bocajarro.

Osasuna trató de librarse del dominio mallorquín transitando hacia Budimir, pero fue en vano. A los 22 minutos, en un gran contragolpe, Maffeo tuvo la primera ocasión real de la noche en una acción combinada que acabó con un centro al segundo palo que permitió al lateral empalmar alto el balón. Lo mismo le sucedió poco después a Muriqi, cuyo disparo en el área no cogió portería.

Poco a poco, sin embargo, el Mallorca fue periclitando en sus llegadas hacia Sergio Herrera y la primera parte acabó mansa y dócil sin más sobresaltos y sin que ninguno de los dos porteros hubiera tenido que realizar una sola intervención más allá de descolgar algunos balones aéreos. El 0-0 al descanso era un mal resultado para los de Aguirre, obligados a dar en el segundo tiempo un paso al frente porque la victoria era el único resultado aceptable.

El Mallorca regresó al campo dispuesto a volver a sus orígenes, pero Osasuna ya estaba mucho más asentado y consiguió ralentizar el partido lo suficiente como para que perdiera el ritmo. Dani Rodríguez fue el primero en encontrar un resquicio a los 58 minutos, pero su disparo en el área se fue demasiado cruzado para desesperación de un Aguirre encerrado en la pecera de un palco VIP a causa de su sanción que no tardó en ordenarle a Toni Amor los primeros movimientos de piezas, aunque Arrasate estuvo más rápido y protagonizó los primeros cambios de la noche. Moi Gómez y Moncayola, dos titulares indiscutibles, se incorporaron al partido.

Estaba en la banda Kadewere acelerando el calentamiento cuando la noche se oscureció de la forma más inesperada. A los 69 minutos un pase largo de la defensa de Osasuna superó a Copete, que no tuvo otra que agarrar de la cintura a Rubén García para evitar que encarara a Rajkovic. Tarjeta roja sin la menor discusión para el central andaluz, que dejó al equipo con un jugador menos con 20 minutos por delante.

Las últimas ocasiones fueron de Osasuna, pero Rajkovic se interpuso ante dos disparos de Moncayola y Abde y por lo menos salvó un punto que podría tener mucho valor en función de cuáles sean los resultados del resto de equipos de la zona baja, pero eso habrá que esperar al domingo para valorarlo. De momento se han escapado dos puntos con los que se contaba y, de propina, se han caído por sanción para el partido de la próxima semana en Valladolid Copete, Gio González y Baba.

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (1), Gio González (1), Raíllo (1), Copete (0), Jaume Costa (1), Baba (1), Galarreta (1), Dani Rodríguez (2), Kang In Lee (2) y Muriqi (1). Kadewere (1) por Muriqi (75′), Nastasic (1) por Kang In Lee (75′), Antonio Sánchez (1) por Dani Rodríguez (81′)

Osasuna: Sergio Herrera (1), Nacho Vidal (1), Unai García (1), Aridane (2), Juan Cruz (1), Torró (1), Pablo Ibáñez (1), Kike Barja (1), Aimar Oroz (1), Rubén García (1) y Budimir (1). Moncayola (1) por Torró (67′), Moi Gómez (1) por Aimar Oroz (1), Abde (1) por Pablo Ibáñez (77′), Kike García (1) por Rubén García (85′), Diego Moreno (1) por Nacho Vidal (85′)

Árbitro: Díaz de Mera (0). TA Baba, Galarreta, Gio González, Kang In Lee, Raíllo, Ángel, Jaume Costa, Nacho Vidal, Budimir, Diego Moreno. TR Copete (69′)

Campo: Son Moix, 14.312 espectadores