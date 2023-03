20 de febrero de 2022. Moría la primera parte en el Benito Villamarín con la victoria parcial del Betis cuando Galarreta vio reproducirse su peor pesadilla. El centrocampista vasco, que ya había sufrido dos roturas de ligamentos cruzados en el Athletic de Bilbao y en el Mirandés, cayó al suelo entre sobrecogedores gritos de dolor al recibir una entrada del central bético Víctor Ruiz en una jugada que no revestía peligro, pero en la que se empleó con una dureza innecesaria. Soto Grado le castigó con tarjeta amarilla y el VAR, a cuyo cargo estaba Estrada Fernández, no consideró la acción lo suficientemente violenta como para reclamar del árbitro un segundo visionado en el monitor. Han pasado casi trece meses desde entonces y Galarreta vuelve a jugar con normalidad, pero en el camino ha pasado un verdadero tormento. El domingo volverá al campo en el que se quebró por tercera vez los cruzados y de nuevo se cruzará con Víctor Ruiz.

«Enseguida nos dimos cuenta todos de que era muy grave», recuerda el que entonces era entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, que se quejó «no del árbitro, sino del VAR. No entiendo que esa jugada no fuera tarjeta roja». El técnico madrileño puso un ejemplo muy ilustrativo: «Ya no hablo de jugadores del Real Madrid o del Barcelona. Si esa entrada se la hacen a Fekir -futbolista del Betis- da la vuelta a toda España».

Aquel fue, en efecto, uno de los errores más graves cometidos por el VAR. Una entrada salvaje que mandó a Galarreta a boxes durante casi siete meses y que se saldó con una simple tarjeta amarilla. Estrada Fernández, que acaba de anunciar su inclusión en las listas de Esquerra Republicana en Lleida y que ha saltado a la palestra por la demanda que ha interpuesto contra Enríquez Negreira por un presunto delito «de corrupción y estafa deportiva», miró hacia otro lado ante la indignación de toda la expedición mallorquinista.

Galarreta fue operado ocho días más tarde y regresó a los entrenamientos en agosto. Ese mismo mes, el 27, Aguirre le regaló cuatro minutos en Vallecas ante el Rayo, luego dispuso de un minuto ante el Girona y volvió a ser titular en el Bernabéu ante el Real Madrid. Está totalmente recuperado y de hecho todo hace indicar que la próxima temporada va a jugar en el Athletic de Bilbao, pero qué duda cabe que para él el partido del domingo será muy especial. Y no precisamente por un buen motivo.