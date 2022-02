Se confirmaron los peores pronósticos. Tras las pruebas realizadas hoy a Íñigo Ruiz de Galarreta, el jugador sufre una rotura de la plastia de LCA (ligamento cruzado anterior) de su rodilla izquierda. En los próximos días se valorará la fecha y los detalles de la cirugía para proceder a su reparación. Dada la gravedad de la lesión y dado que el jugador ya tiene un largo historial a sus espaldas, estamos hablando de un mínimo de 9 y un máximo de 12 meses para volver a los terrenos de juego. Para Galarreta 2022 se ha terminado cuando ni siquiera se han consumido los dos primeros meses del año.

Indignación y tristeza. Estos son los dos sentimientos que invaden ahora mismo tanto al mallorquinismo como al vestuario, en el que Iñigo Ruiz de Galarreta es uno de sus miembros más queridos. La jugada de Víctor Ruiz, que ni siquiera fue revisada por el VAR porque Estrada Fernández no la consideró lo suficientemente importante como para avisar al árbitro principal Soto Grado para que la volviera a ver en el monitor, ha acabado destrozando la rodilla de un jugador esencial para LGP, que se queda sin un futbolista muy importante.

Galarreta ya se ha roto los ligamentos cruzados en varias ocasiones a lo largo de su carrera deportiva. El vasco debutó muy joven en Primera División con el Athletic de Bilbao de la mano del entrenador argentino Marcelo Bielsa, pero el destino no fue amable con él. Cayó dos veces lesionado de gravedad y eso marcó su trayectoria en la elite. Tuvo que reciclarse en el Numancia, en el Zaragoza y en Las Palmas antes de recalar en el Mallorca. Ahora se había asentado en Primera División a sus 28 años, pero esta nueva lesión le va a suponer un importante parón. Decía LGP que si se confirmaba los pronósticos «ya no podrá volver a jugar esta temporada». Lamentablemente el entrenador se quedó corto. No podrá regresar hasta 2023.

El Mallorca debe valorar ahora si solicita a la Liga incorporar a un nuevo centrocampista a su plantilla, algo que se permite en casos como éste, de lesiones de larga duración, aunque debe ser procedente del mercado de jugadores libres.