Iñigo Ruiz de Galarreta ha comenzado la cuenta atrás. El jugador vasco ha sido intervenido esta tarde de la rotura de ligamentos cruzados que le provocó la entrada del central Víctor Ruiz en el partido ante el Betis. El periodo de baja oscilará entre los nueve meses y el año. Siguiendo su habitual política de oscurantismo y secretismo el Mallorca no ha dado a conocer ni un solo detalle de la operación del jugador, hasta el punto de que la ha ocultado a toda costa y sólo ha informado de ella a través de un tuit en el que se ve a Galarreta en la habitación del hospital.

El jugador sufrió una rotura de la plastia de LCA (ligamento cruzado anterior) de su rodilla izquierda. Dada la gravedad de la lesión y dado que el jugador ya tiene un largo historial a sus espaldas, estamos hablando de un mínimo de 9 y un máximo de 12 meses para volver a los terrenos de juego. Para Galarreta 2022 se ha terminado cuando ni siquiera se han consumido los dos primeros meses del año.

Galarreta ya se había roto los ligamentos cruzados en dos ocasiones a lo largo de su carrera deportiva. El vasco debutó muy joven en Primera División con el Athletic de Bilbao de la mano del entrenador argentino Marcelo Bielsa, pero el destino no fue amable con él. Cayó dos veces lesionado de gravedad y eso marcó su trayectoria en la elite. Tuvo que reciclarse en el Numancia, en el Zaragoza y en Las Palmas antes de recalar en el Mallorca. Ahora se había asentado en Primera División a sus 28 años, pero esta nueva lesión le va a suponer un importante parón.

«Gala representa muchos valores que la gente no ve. Es un diez de chaval, en trabajo, en equipo y en humildad. Es uno de los futbolistas que uno está orgulloso de entrenar tanto cuando juega como cuando no. Tenemos que brindarle la consecución del objetivo final. Ya ha salido de dos lesiones muy duras y estoy seguro que lo volverá a lograr con más fuerza. Fue un palo muy fuerte, mucho más que la derrota. Ahora habrá gente que tenga que dar un paso adelante y ser importante”, dijo el entrenador LGP en la última conferencia de prensa.

Por su parte el propio Galarreta, en una entrevista que le realizaron los medios oficiales del club, ya que el jugador ha sido inaccesible para prensa, radio y TV -en la línea del comportamiento habitual del Mallorca, por otro lado-, dijo que «Estoy animado y con ganas. La verdad que el día del partido fue duro porque desde el primer momento sabía lo que había porque lo he vivido antes y las sensaciones eran muy parecidas. Desde el minuto uno, el apoyo que he recibido de los compañeros, de los rivales, de nuestra afición, ha sido una pasada. Me ha dado mucha fuerza. Es verdad que estos días tienes momentos de altibajos, de pensar ‘otra vez esto’, pero me encuentro fuerte, con muchas ganas y convencido que me voy a recuperar».