Iñigo Ruiz de Galarreta se vuelve a enfrentar a una grave lesión de rodilla. Si hay alguien que sabe cómo superar una situación así, es él. El jugador del RCD Mallorca afronta el camino para recuperarse ilusión y motivación. Agradece las muestras de cariño de todo el mundo y promete volver al 100%. «Estoy animado y con ganas. La verdad que el día del partido fue duro porque desde el primer momento sabía lo que había porque lo he vivido antes y las sensaciones eran muy parecidas. Desde el minuto uno, el apoyo que he recibido de los compañeros, de los rivales, de nuestra afición, ha sido una pasada. Me ha dado mucha fuerza. Es verdad que estos días tienes momentos de altibajos, de pensar ‘otra vez esto’, pero me encuentro fuerte, con muchas ganas y convencido que me voy a recuperar».

El futbolista vasco se lesionó gravemente en el último partido de La Liga ante el Real Betis. La dura entrada del jugador bético Víctor Ruiz terminó con el futbolista en camilla y con rotura de la plastia del LCA de su rodilla izquierda. La misma lesión que tuvo en 2012 y 2013, cuando era jugador del Athletic Club y del Mirandés. «Es una sensación que, en ese mismo momento, ya sabes que algo se ha jodido. En ese momento me dolía mucho, no podía mover la rodilla y ya sabía lo que me venía, lo que me esperaba ahora. Galarreta reconoce que aquellas dos lesiones al principio de su carrera le hicieron más fuerte para afrontar dificultades como la de ahora. «Los años y las experiencias te dan otro poso y otro saber estar. Con aquellas dos experiencias que me pillaron muy jovencito, aprendes muchísimo. En ese momento, emocionalmente era una montaña rusa. Ahora con los años tengo un equilibrio mayor. En mi caso he visto que con trabajo lo sacas adelante y vuelves a encontrarte bien y vuelves a disfrutar».

A pesar de la dureza de la entrada, el futbolista asegura que el jugador del Real Betis no quería hacerle daño. Tanto Víctor Ruiz como otros jugadores como Sergio Canales se interesaron por el estado de salud de Galarreta. «Son acciones del fútbol. Jugamos al límite. Estoy seguro de que él no quería hacerme daño y que habrá pasado también unos días complicados. Cuando entramos a un campo de fútbol estas cosas pueden pasar. Quiero mirar hacia delante, trabajar duro y centrarme en la recuperación».

Ruiz de Galarreta se muestra abrumado por todas las muestras de cariño que ha recibido estos días, especialmente de la sus compañeros y de la afición. «Me han llegado muchos mensajes, por todos lados, sobre todo también de nuestra afición, que me han dado muchísima fuerza. Todo el cariño que me ha llegado ha sido una pasada».

La lesión le llega a Gala en el mejor momento de su carrera, asentado en la máxima categoría y siendo pieza clave del equipo. «Las lesiones son lo peor que nos puede pasar a los futbolistas. Nunca llegan en buen momento. Es verdad que estaba disfrutando un montón. He trabajado mucho y me ha costado mucho llegar a Primera División. Lo que he vivido este año hasta el momento ha sido una pasada. Un sueño que he disfrutado muchísimo. Tenemos un objetivo muy bonito que es ganarnos el derecho a estar el año que viene en Primera División y seguro que lo vamos a conseguir. Miro hacia delante y estoy convencido de que con trabajo voy a salir adelante. Para la próxima pretemporada voy a estar recuperado y con las mismas ganas e ilusión».